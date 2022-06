Législatives 2022 : l'ex-ministre Elisabeth Moreno au 2e tour mais loin derrière le candidat NUPES Karim Ben Cheikh

L’ancienne ministre Elisabeth Moreno s'est qualifiée pour le 2e tour des législatives dans la 9e circonscription des Français de l’étranger. Avec 28,05 %, elle est arrivée néanmoins loin derrière le candidat de la NUPES Karim Ben Cheikh (39,99%).

«Je remercie les Françaises et Français de la #9eCircoFDE qui nous ont permis de nous qualifier pour le 2nd tour de ces élections législatives. Félicitations à tous les candidats. L’heure est au rassemblement, pour et #avecvous », a écrit la candidate Renaissance sur Twitter à l'annonce des résultats, dimanche soir.

La candidate de la majorité présidentielle a ainsi récolté 28,05 % des voix. Elle arrive deuxième derrière le diplomate et le candidat de Génération.s, investi par la Nupes, Karim Ben Cheikh, qui totalise 39,99 % des voix.

Le député sortant (LREM), M’jid El Guerrab, ne s'est pas représenté pour un second mandat dans sa circonscription. En mai dernier, il avait justifié sa decision en expliquant vouloir «consacrer toutes ses forces dans sa défense judiciaire», afin de faire appel de sa condamnation à un an de prison ferme et deux ans d’inéligibilité pour l’agression à coups de casque d’un ancien responsable socialiste, Boris Faure, en 2017.

La 9e circonscription des Français de l'étranger comprend le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.