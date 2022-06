Paris : une pétition lancée pour demander la restauration de la place de la Concorde

Plus de 21.000 personnes ont signé la pétition «Sauvons la place de la Concorde !», initiée par un jeune Parisien, qui souhaite pousser les autorités publiques à lancer un programme de restauration de la place.

Lampadaires cassés, statuaires et guérites délabrées, pavés déformés ou manquants... Dans une pétition lancée sur change.org et déjà signée par plus de 21.000 signataires, Baptiste énumère les œuvres du patrimoine de la place de la Concorde – pourtant «classée monument historique» – qu'il juge abîmées.

«faire réparer les éléments détériorés»

Lui juge «évident que la place de la Concorde ne peut plus attendre encore plusieurs années pour être restaurée» et estime que de «nombreux éléments classés sont dans un état de dégradation avancée et très préoccupant». Il appelle donc la municipalité parisienne à «engager un programme de restauration».

«Nous demandons à la maire de Paris de respecter ce patrimoine dont elle a la responsabilité, [...] d’engager, sans plus tarder un programme de restauration des fontaines, des statues, des guérites ainsi que des lampadaires, [...] de faire réparer dans les plus brefs délais tous les éléments détériorés», énumère-t-il notamment.

Une réunion en ce sens doit justement avoir lieu à la fin du mois de juin, avec les directions de tous les services concernés (propreté, voirie...), explique-t-on à la mairie de Paris, rappelant à cette occasion que «la préparation de cette réunion» tout comme «le travail initié» autour de cette problématique sont bien antérieurs à cette pétition.

D'où viennent les dégradations ?

De fait, une restauration des 8 statues dressées sur des pavillons est par exemple «bien prévue pour fin 2022/début 2023» et a d'ailleurs lieu «tous les 4/5 ans», mais «a pris du retard avec le Covid». En outre, elle coûte extrêmement cher, à hauteur de 300.000 euros par guérites. Soit un budget de 2,4 millions d'euros à trouver.

Mais avant, faisant le constat que «les éléments en pierre de la place de la Concorde se dégradent très vite», la municipalité parisienne entend «lancer des études pour comprendre et lister les causes de ces dégradations, afin de prendre en compte tous ces éléments avant de commencer une restauration». Et éviter ainsi de recommencer à l'infini.

Aujourd'hui, seule l'obélisque de Louxor a été récemment nettoyé, dans le cadre d'une grande opération de mécénat lancée par le groupe allemand Kärcher. Une restauration minutieuse estimée à près de 800.000 euros et entièrement financée par le spécialiste mondial du nettoyage vapeur.

Un spécialiste du groupe ainsi que 3 restaurateurs ont participé à cette opération, sur le seul monument de la place qui appartient à l'Etat, passant des heures entières à nettoyer l'obélisque de plus de 33 mètres de haut à l'aide d'un pistolet de sablage et réparant chaque fissure de la pierre avec un liquide de consolidation 100 % minéral. Un vaste chantier.