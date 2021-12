Paris : l'obélisque de la Concorde va être restauré à partir de janvier

Désormais recouvert d'un échafaudage, le célèbre obélisque de Louxor – qui trône au centre de la place de la Concorde à Paris – s'apprête à être nettoyé. Une opération coup de propre en vue de la tenue des Jeux Olympiques à Paris en 2024.

A partir du mois de janvier, cet exceptionnel monument – érigé à cet exact emplacement depuis 1836 – va en effet passer au... Kärcher, afin de retrouver son lustre d'antan. Début décembre, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot avait annoncé la restauration de l'obélisque de Louxor, et ce «grâce au mécénat de compétence de la société Kärcher».

Il n'est bien entendu pas question de détériorer la pierre de cet obélisque de 23 mètres, dont la fabrication remonte à l'Egypte antique, mais bien d'utiliser les compétences de cette société allemande, qui a réalisé de nombreuses opérations de restauration de monument historique ces dernières décennies. Parmi les plus notables, celle du nettoyage de la porte de Brandebourg de Berlin, en Allemagne, ou encore de l’une des plus grandes statues de Bouddha, en Chine.

Six mois de travaux

«Les travaux de restauration, réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Ile-de-France et sous la maîtrise d’œuvre de l’architecte en chef des monuments historiques François Chatillon, démarreront en janvier 2022 et devraient s’achever au mois de juin suivant», a ainsi fait savoir le ministère de la Culture, qui souligne que l'installation du chantier commencée le 15 novembre va encore durer quelques jours.

Et François Chatillon ne compte rien laisser au hasard, puisqu'«un protocole de nettoyage bien précis et contrôlé par le laboratoire de recherche des Monuments historiques» va être utilisé, afin de préserver l'œuvre au maximum. Pour ce faire, la pierre va subir un microsablage et un nettoyage à basse pression de vapeur d’eau, alors que les décors gravés seront délicatement nettoyés à l'éponge.

Un coup de propre pour ce symbole de Paris, qui trônera au centre de ce qui sera le cœur névralgique des Jeux Olympiques de Paris, à l'été 2024. A ce sujet, la municipalité parisienne – par la voix de sa maire Anne Hidalgo – avait déjà fait savoir qu'elle entendait «refaire la place de la Concorde avant les Jeux, puis la totalité de l’avenue des Champs-Elysées».