Pass'Sport, quartiers d'été... Emmanuel Macron en Seine-Saint-Denis pour promouvoir la pratique sportive chez les jeunes

En déplacement en Seine-Saint-Denis quelques jours après les incidents au Stade de France, le président Emmanuel Macron va aborder le thème du sport, notamment auprès des jeunes. Des annonces sont attendues.

Le président Emmanuel Macron se rendra ce mercredi à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) pour un déplacement sur le thème de la pratique sportive, notamment de la jeunesse. Il devrait être accompagné de la nouvelle ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

Cette visite en Seine-Saint-Denis quelques jours après les échauffourées autour du Stade de France interpelle. «Ce n'est pas une coïncidence parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un territoire jeune, qui accueille les Jeux Olympiques de Paris 2024», a souligné mardi Cyril Mourin, conseiller sport des JO 2024, lors de la conférence téléphonique qui précédent ce déplacement.

«Je ne veux pas laisser à penser que ce qu'on fait pour le sport se résume à la Seine-Saint-Denis, au motif qu'ils accueillent les Jeux, a-t-il prévenu. Mais évidemment, le fait de mettre beaucoup d'ambition sur la place du sport dans la société à l'occasion de ces jeux amène un certain nombre d'initiatives à être prises en Seine-Saint-Denis. Et par ailleurs, on sait que les besoins locaux d'équipements sportifs sont particulièrement forts».

Le Pass'Sport étendu aux étudiants boursiers

Emmanuel Macron doit inaugurer, a indiqué l'Elysée, un «dojo solidaire», l'occasion de «faire un point sur le déploiement des infrastructures sportives de proximité qui émergent dans les quartiers grâce au 'Plan 5000 terrains'». Il doit aussi assister à des démonstrations de breakdance.

Ce plan annoncé en octobre 2021 prévoit la construction avec le concours de l'État de 1.000 citystades (terrains multisports), 1.000 dojos et salles de sport de combat, 500 terrains de basket 3X3 pour en doper la pratique, 500 terrains de tennis padel, 500 skateparks, 200 sites sportifs mobiles comme des bassins, ou encore des équipements «innovants» utilisant le numérique.

Le chef de l'État doit également revenir sur le déploiement du Pass’Sport, une mesure annoncée en mai 2021 pour soutenir la reprise de licences dans les clubs sportifs après la crise sanitaire. Le Pass'Sport permet aux jeunes de 6 à 18 ans, sur critères sociaux, de réduire de 50€ le coût de leur inscription. Le dispositif va être étendu aux étudiants boursiers jusqu’à 25 ans.

De plus, les «quartiers d’été» - un dispositif qui permet aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), de bénéficier d’activités au cœur des quartiers - et les «vacances apprenantes» vont être reconduits.