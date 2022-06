Incidents au Stade de France : Emmanuel Macron se dit «indigné par ce que nous avons vu»

Lors de son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron est revenu sur les incidents survenus le soir de la finale de la Ligue des champions au Stade de France. Le chef de l’État s’est dit «indigné» par ce que «nous avons vu».

C’est la première fois que le président de la République s’exprime à ce sujet. Emmanuel Macron s'est dit vendredi «indigné» par «ce que nous avons vu» au Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions samedi dernier.

«J'ai été comme nous tous indigné par le désordre sous toutes ses formes et par ce que nous avons vu. J'ai une pensée pour les familles qui ont été bousculées, qui n'ont pas pu accéder aux places qu'elles avaient payées. C'est pour cela que je souhaite qu’on puisse les indemniser le plus vite possible», a-t-il souligné dans un entretien à la presse régionale, répétant avoir «demandé au gouvernement de déterminer les responsabilités et de les expliquer dans les moindres détails à nos compatriotes, aux Britanniques et aux Espagnols».

La communauté européenne sous le choc

Les incidents du samedi 28 mai au Stade de France ont choqué la communauté européenne. Beaucoup ont réagi pour exprimer, au choix, leur incompréhension, leur indignation ou leur colère.

Les clubs de Liverpool et du Real Madrid ont exigé «des réponses», alors que le club anglais offre un soutien psychologique «urgent pour ses supporters». La maire de Paris, Anne Hidalgo, a quant à elle exprimé sa «honte» face aux événements et a appelé à «changements qui sont nécessaires», à deux ans des Jeux olympiques de Paris.