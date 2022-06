Paris : égorgée dans le bois de Vincennes, une prostituée entre la vie et la mort

Une prostituée a été retrouvée égorgée, dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 juin, au bois de Vincennes (12e). Transportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, elle se trouve entre la vie et la mort.

Une travailleuse du sexe de 29 ans a été retrouvée égorgée dans sa camionnette la nuit dernière, selon des informations révélées par Le Parisien ce jeudi.

Découverte par ses amies

Les faits se sont déroulés au cœur du bois de Vincennes (12e) en pleine nuit, lorsque ses amies ont découvert le corps inerte de la victime vers 4h30 du matin dans sa camionnette.

Elles ont immédiatement prévenu les secours, mais c'est finalement un automobiliste qui a décidé de conduire leur amie au commissariat le plus proche, où les pompiers et le Samu ont pu la prendre en charge.

Transportée en ambulance à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (94) et prise en charge en urgence absolue, la jeune femme se trouvait toujours ce jeudi entre la vie et la mort.

D'après les premiers éléments de l'enquête, elle aurait pu être agressée par un client régulier, qui se serait déjà montré violent par le passé. L'enquête a été confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne.

Des personnes extrêmement vulnérables

Ce n'est pas la première fois qu'une prostituée est agressée à Paris, notamment dans les bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e), considérés comme dangereux et plongés dans le noir et l'obscurité dès la nuit tombée.

Une réalité peu marquée dans les chiffres officiels, dans la mesure où les prostituées sont assez peu nombreuses à aller porter plainte, entre un sentiment de désintérêt de la justice à leur égard et leur situation souvent irrégulière.