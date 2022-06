Législatives 2022 : tout savoir sur Raphaëlle Rosa, 18 ans, candidate et future bachelière

Au moment de son investiture par Les Républicains (LR) dans la 8e circonscription de la Moselle, Raphaëlle Rosa n'était même pas majeure. La plus jeune candidate aux élections législatives a fêté ses 18 ans en avril et doit, depuis, se mesurer à 8 autres candidats tout en préparant le baccalauréat.

Une famille plutôt marquée à gauche

Le cadre familial de Raphaëlle Rosa n'est sans doute pas étranger à son engagement politique précoce. Son père, Robert Rosa, 51 ans, reconnaît volontiers que sa fille «a baigné dans un environnement où il y a du débat».

Mais, étonnamment, la jeune femme s'est engagée à droite de l'échiquier politique alors que ses parents et cousins votent «plutôt à gauche», selon elle.

Robert Rosa ne s'en formalise pas et se dit «fier» de sa fille. Il estime que «son choix de parti lui appartient» et s'inquiète seulement de la voir évoluer dans ce «monde cruel» qu'est la politique.

Jacques Chirac et Rachida Dati pour modèles

Raphaëlle Rosa a pris sa carte chez Les Républicains dès l'âge de 16 ans, marchant sur les traces de ses deux modèles : Jacques Chirac et Rachida Dati. Elle considère que le premier était un «homme passionnant» et admire le parcours de la seconde, une «femme extraordinaire qui a réussi à se forger toute seule».

De son côté, la jeune femme aspire à «défendre les valeurs de la droite républicaine» et se dit «profondément attachée au gaullisme». Souhaitant être une «députée de terrain», Raphaëlle Rosa veut «représenter la jeunesse et les habitants» d'Hayange (Moselle).

Je suis honorée de recevoir le soutien de @rachidadati pour cette campagne des législatives. Elle fait partie de ces figures politiques qui m'ont donnée envie de me lancer au sein du parti des @lesrepublicains.



Elle comme moi comptons sur vous le 12 et 19 juin prochain pic.twitter.com/sJLU8F8aRf — Raphaëlle Rosa (@raphaelleroosa) June 8, 2022

La toute jeune candidate est soutenue dans son projet par Fabien Di Filippo, président de la fédération LR de Moselle, lui-même député et candidat à sa réélection dans la 4e circonscription du département.

Il considère que la lycéenne «porte très bien les valeurs» du parti et sa candidature montre, selon lui, que «la droite républicaine est capable de faire monter des jeunes». «On ne peut pas refonder notre famille politique comme elle doit l'être si on revient toujours avec les mêmes visages et certaines figures qui ont déçu», enchérit l'élu.

Une future etudiante parisienne

Entre la distribution de tracts et le collage d'affiches de campagne, Raphaëlle Rosa doit aussi réviser pour le baccalauréat, qu'elle passe cette année. L'épreuve de philosophie est notamment prévue pour le 15 juin, soit dans l'entre-deux-tours des législatives.

Ses journées sont chargées mais la candidate ne rechigne pas à potasser. Elle considère au contraire qu'étudier l'aide «à garder les pieds sur terre».

A la rentrée de septembre, son bac en poche, Raphaëlle Rosa espère intégrer une université parisienne, en droit ou en sciences politiques. Car elle compte bien poursuivre son engagement à l'avenir, y compris si elle n'est pas élue députée cette année.