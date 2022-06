Législatives 2022 : entre la Nupes et les macronistes, le duel attendu se confirme

L’alliance de gauche, la Nupes, a enregistré le plus fort score au plan national pour le premier tour des législatives, devant les représentants de la majorité présidentielle. Le Rassemblement national et la droite sont derrières.

Un résultat finalement sans surprise. Le premier tour des élections législatives 2022 a finalement accouché d’un duel entre la grande alliance de gauche, la Nupes, arrivée en tête au niveau national (26,1%), et le camp de la majorité présidentielle (25,4%).

Jean-Luc Mélenchon semble donc, pour le moment, avoir réussi son pari, même si ces scores nationaux ne sont pas le gage d’une arrivée massive à l’Assemblée nationale dans une semaine. Reste que la symbolique est forte de voir les candidats du camp présidentiel être devancés à l’échelle du pays. «C’est un échec d’Emmanuel Macron, qui fait moins avec son parti que lui tout seul au premier tour de la présidentielle (27,8%, ndlr)», a ainsi analysé Bruno Jeanbart, d’OpinionWay, sur CNEWS. «Le parti présidentiel est battu, est défait», s’est de son côté réjoui Jean-Luc Mélenchon.

Concrétiser avec des sièges au Parlement dans une semaine

Derrière, le Rassemblement national s’est plutôt bien comporté (19,7%), malgré l’absence totale d’alliés. Les Républicains, associés à l’UDI et aux Centristes, ont obtenu un score bien meilleur que lors de la présidentielle (12,5% contre 4,8%). Comme prévu, Reconquête a à l’inverse vécu un premier tour des législatives compliqué, avec 4,2% des voix à l’échelle nationale.

Reste désormais, pour chacun des camps, à concrétiser la semaine prochaine ces voix en sièges à l’Assemblée nationale. Selon les projections OpinionWay pour CNEWS, le camp présidentiel pourrait obtenir entre 260 et 300 postes de députés. La Nupes et les divers gauche entre 170 et 210, les Républicains, UDI et Centristes entre 55 et 85, le Rassemblement national entre 15 et 35 et Reconquête entre 0 et 2.

Pour rappel, la majorité absolue, objectif d’Emmanuel Macron, s’obtient à partir de 289 députés. L’enjeu de ce second tour sera donc de voir si Nupes pourra l’en empêcher.

Retrouvez tous les résultats des Législatives ville par ville sur CNEWS.