Législatives 2022 : Fabien Roussel qualifié pour le second tour dans le Nord

Le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel s’est qualifié pour le second tour des élections législatives en obtenant 34,13% des votes dans la 20e circonscription du Nord.

Fabien Roussel en tête avec une maigre avance. Quelques semaines après avoir obtenu 2,28% des suffrages lors de l’élection présidentielle, Fabien Roussel a validé sa place au deuxième tour de l’élection législative en récoltant 34,13% des voix dans la 20e circonscription du Nord ce dimanche.

Lors du second tour, qui se déroulera le dimanche 19 juin, il affrontera le candidat RN Guillaume Florquin, qui a totalisé 32,64% des suffrages.

Candidat sous l’étiquette de la Nupes, la coalition menée à gauche par Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel a pour objectif de briguer un nouveau mandat de député dans sa région après celui obtenu en 2017.

Avec 12,5 points de plus qu'en 2017, j'arrive en tête de cette élection legislative dans la 20ème circonscription du Nord.





Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire entendre les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité.#legislatives #Nupes pic.twitter.com/WtuSw03o1b

— Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) June 12, 2022