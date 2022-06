Législatives 2022 : la majorité présidentielle devance de peu la Nupes au niveau national

Au soir du premier tour des élections législatives, la majorité présidentielle devance de peu l'alliance de gauche Nupes. Un résultat qu'il faut différencier du nombre de sièges qu'obtiendront les différentes formations dimanche prochain.

La dynamique Nupes s'est confirmée. Au soir du premier tour, l'alliance de gauche (LFI, EELV, PS, PCF) a récolté 25,66% des voix au niveau national contre 25,75% pour la coalition présidentielle Ensemble (LREM, MoDem, Horizons). Seules 21.442 voix les séparent.

Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur (contestés par la Nupes), le Rassemblement national arrive en troisième position (18,68%), devant Les Républicains (10,42%) et Reconquête (4,24%). Le scrutin est marqué par une abstention record de 52,49%.

Emmanuel Macron devrait conserver une majorité

Selon les projections en nombres de sièges réalisées par OpinionWay pour CNEWS et Europe 1, la majorité présidentielle pourrait conserver sa majorité à l'Assemblée nationale en obtenant entre 260 et 300 députés. La Nupes pourrait elle envoyer entre 170 et 210 députés dans l'hémicycle. Reste à savoir si Emmanuel Macron bénéficiera d'une majorité absolue (289 sièges ou plus) ou relative.

Le Rassemblement national pourrait lui gagner entre 15 et 35 députés, un nombre qui leur permettrait de créer un groupe parlementaire. Pour Reconquête, c'est la douche froide. Le parti d'Eric Zemmour pourrait n'avoir aucun représentant à l'Assemblée nationale.