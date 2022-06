Législatives 2022 : quels résultats pour les ministres candidats ?

Emmanuel Macron l’avait annoncé, les ministres défaits dans les urnes devront quitter le gouvernement. Cette année, quinze ministres ou secrétaires d’État sont candidats aux élections législatives. Ils sont tous arrivés en tête des suffrages lors de ce premier tour, à l’exception de trois d’entre eux, qui sont en ballotage défavorable.

C’est une petite victoire pour le camp de la majorité présidentielle et pour le gouvernement d’Emmanuel Macron. Sur les quinze ministres candidats, seuls Stanislas Guerini dans la 3ème circonscription de Paris, Amélie de Montchalin dans la 6ème circonscription de l’Essonne, ainsi que Clément Beaune du côté de la 7ème circonscription de Paris, arrivent en deuxième position et devront affronter un second tour très indécis. Voici les résultats complets pour chaque ministre.

Élisabeth Borne, Première ministre

La Première ministre, qui se présentait pour la première fois devant le suffrage universel, est arrivée en tête dans la 6ème circonscription du Calvados avec 34,34% des voix au premier tour. Malgré des débuts mitigés à Matignon, la candidate est bien placée pour garder sa place à la tête du gouvernement, mais devra tout de même s’imposer au second tour face à Noé Gauchard, le candidat de la Nupes qui a obtenu 24,54% des voix.

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur

Gérald Darmanin est également arrivé largement en tête, ce dimanche, dans la 10ème circonscription du Nord, avec 39,11% des suffrages. Dans cette circonscription dans laquelle il a déjà été député entre 2012 et 2016 et qui englobe notamment la ville de Tourcoing dont il a été maire, le ministre de l’Intérieur devra affronter au second tour la candidate de la Nupes, Leslie Mortreux, qui a obtenu 23,08% des voix.

Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion

Député depuis 2007 sous les couleurs du Parti socialiste, le nouveau ministre se présentait pour un 4èmemandat dans la 2ème circonscription de l’Ardèche, cette fois-ci sous la bannière de la majorité présidentielle. Il est arrivé en première position avec 30,04% des voix et devance le candidat de la Nupes, Christophe Goulouzelle avec 23,57% des suffrages.

Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé et de la Prévention

La ministre de la Santé est arrivée en tête et se qualifie pour le second tour des législatives dans la 6èmecirconscription du Pas-de-Calais avec 32,68% des suffrages exprimés. Un résultat inférieur à son précédent score, en 2017, où elle avait obtenu 41,94% des voix. Brigitte Bourguignon devra affronter dimanche prochain la candidate RN, Christine Engrand qui a obtenu 29,8%.

Damien Abad, ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des Personnes handicapées

Malgré son entrée au gouvernement pour le moins tourmentée, avec des accusations de viol, Damien Abad est arrivé en tête dans la 5ème circonscription de l’Ain avec 33,38% des suffrages. Un score quasiment identique à celui qu’il avait obtenu en 2017. Le ministre devra affronter au second tour la candidate de la Nupes, Florence Pisani, qui a récolté 23,54% des voix.

Olivier Véran, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Vie démocratique

L’ancien ministre de la Santé est arrivé en première position dans la 1ère circonscription de l’Isère avec 40,50% des suffrages, mais il est talonné par la candidate de la Nupes, Salomé Robin (36,86% des voix). Un second tour qui s’annonce serré dans cette circonscription dont il avait été élu en 2012 et en 2017.

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire

Marc Fesneau est arrivé en tête dans la 1ère circonscription du Loir-et-Cher avec 31,97% des voix, devant Reda Belkadi (Nupes) qu’il affrontera au second tour, et Michel Chassier (RN) qui ont respectivement récolté 24,31% et 22,34% des suffrages. Le ministre de l’Agriculture s’était déjà imposé dans cette circonscription il y a cinq ans sous l’étiquette Modem.

Yaël Braun-Pivet, ministre des Outre-mer

L’actuelle ministre des Outre-mer est arrivée largement en tête du premier tour dans la 5ème circonscription des Yvelines avec 36,59% des voix, devant Sophie Thevenet (Nupes) avec 23,55% des suffrages exprimés.

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics

Candidat à sa réélection, Gabriel Attal est arrivé très largement en tête dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine avec 48,06% des suffrages. Il échoue de peu à se faire élire dès le premier tour et devra affronter la candidate de la Nupes, Cécile Soubelet qui a quant à elle récolté 30,75% des voix.

Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité

Comme en 2017, Franck Riester arrive en tête du premier tour des élections législatives dans la 5èmecirconscription de Seine-et-Marne avec 29,27% des suffrages. Un score largement inférieur à celui de 2017 (39,91%). Franck Riester affrontera le candidat du Rassemblement National, François Lenormand, qui a obtenu 25,41% des voix.

Olivia Grégoire, secrétaire d’État, porte-parole du gouvernement

Également candidate à sa réélection, Olivia Grégoire est arrivée largement en tête dans la 12èmecirconscription de Paris avec 39,51% des suffrages. Elle devance les candidats de la Nupes, Céline Malaisé (22,96%) et des Républicains, Jérôme Loriau (17,56%).

Justine Bénin, secrétaire d’État chargée de la mer

Députée sortante sous l’étiquette Modem, Justine Bénin a obtenu 31,31% des voix dans la 2èmecirconscription de Guadeloupe, juste devant Christian Baptiste (Divers gauche) qui a obtenu 26,76% des suffrages. Un second tour qui s’annonce très serré dans cette circonscription marquée par une forte abstention (74,69%).

Amélie de Montchalin, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires

Amélie de Montchalin a obtenu 31,46% des voix à l’issue du premier tour dans la 6ème circonscription de l’Essonne. Un score insuffisant pour arriver en tête du scrutin puisque le candidat de la Nupes, Jérôme Guedj a quant à lui récolé 38,31% des suffrages exprimés ce dimanche. La ministre se retrouve donc en ballotage défavorable en vue du second tour qui s’annonce également serré.

Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique

Stanislas Guérini est qualifié pour le second tour dans la 3ème circonscription de Paris avec 34,22% des suffrages, mais il termine juste derrière la candidate de la Nupes, Léa Balage El Mariky qui a obtenu 35,59% des voix. Un second tour qui s’annonce très serré pour celui qui était arrivé largement en tête en 2017 avec 45,08% des suffrages.

Clément Beaune, ministre délégué à l’Europe

Clément Beaune est arrivé en deuxième position dans la 7ème circonscription de Paris avec 35,81% des voix. Le ministre se retrouve en ballotage défavorable derrière la candidate de la Nupes, Caroline Mecary qui a obtenu 40,43% des suffrages. Clément Beaune jouera donc son poste au gouvernement lors du second tour le dimanche 19 juin.