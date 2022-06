Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance : «Il faut pousser les femmes et les jeunes vers l'entrepreneuriat»

En partenariat avec CNEWS pour son édition 2022, le «Big Tour» de Bpifrance met à l’honneur l’entrepreneuriat aux quatre coins de l'Hexagone. Invité de l’Hebdo de l’Eco, ce samedi 11 juin sur CNEWS, Patrice Bégay, directeur exécutif de la banque française d’investissement, est revenu à cette occasion sur la proportion croissante des femmes dans la création d’entreprise, les appelant à se lancer davantage encore.

Les femmes entrepreneures sont demandées. Alors que selon un récent rapport de l’INSEE, 43 % des créateurs d’entreprises individuelles en 2021 étaient des femmes, Patrice Bégay, directeur exécutif de Bpifrance, veut encourager «ces conquérantes» à se lancer encore plus dans l'entrepreunariat.

Invité de l’Hebdo de l’Eco sur CNEWS, ce samedi 11 juin, à l’occasion du «Big Tour», grand festival des entrepreneurs qui sillonne les routes de France de mars à septembre, Patrice Bégay, a ainsi tenu à saluer le courage de ces «héroïnes», qui alternent «entre leur activité professionnelle et leur activité personnelle».

Audacieuses et conquérantes m, Mesdames, faites de votre rêve 1 réalité : créez et entreprenez ! Il n’y a que les passions et les grandes passions qui puissent élever l’âme aux grandes choses ⏯ https://t.co/QjDuaO9L8N @DERIEDMATTEN1 #Hebdodeleco pic.twitter.com/2v5RZVihRy

— Patrice Bégay (@patricebegay) June 13, 2022