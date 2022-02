«Big Tour 2022» : le festival des entrepreneurs

Le «Big Tour» de Bpifrance, événement grand public et gratuit ayant pour but de promouvoir l’envie et la fierté d’entreprendre, repart à la rencontre des Français avec 30 étapes dans toutes les régions du pays.

Ce grand festival de l’entreprise France, de la fierté en France et de l’entreprenariat commencera le 5 mars prochain à Strasbourg. Jusqu'à décembre, il se déplacera partout dans l’hexagone, de Toulouse à Lille, en passant par Ajaccio. Des dates sont mêmes prévues à La Réunion et aux Antilles.

Démonstrations, rencontres, concerts…

Hiver comme été, le «Big Tour» offrira une multitude d’activités, autour de démonstrations, conférences, pitch de Start-up, quiz, animations et concerts pour terminer chaque journée.

Lors de chaque étape, une émission digitale, intitulée «Vive ta ville», ouvrira la journée. Ce contenu, animé par le Directeur Exécutif de la Communication et de Bpifrance Excellence Patrice Bégay, sera diffusé en direct sur bigtour.fr, de 11h à 13h l’hiver et de 15h à 17h l’été.

Au programme, la réception d'entrepreneurs, agriculteurs, restaurateurs ou encore sportifs, artistes et élus, qui «font l’économie locale et libèrent leur créativité et leur énergie sur le terrain».

Priorité à l’emploi et aux projets

Afin d’accompagner les chercheurs d’emploi, un «camion Emploi» sera également mis en place lors du festival. Au travers de cette activité, un camion expérientiel proposera un parcours complet pour s’informer, créer un CV Vidéo, consulter et postuler à des offres digitales.

Un espace de «job-dating» sera également présent, dans lequel des employeurs proposeront leurs offres et leurs formations. L’occasion, «à travers le Festival Big Tour», de dénicher des talents dans tous les coins de France.

Un espace «Accompagnement» aidera, quant à lui, les entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises, sous plusieurs aspects, dont le financier.