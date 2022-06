Canicule : voici les 23 départements placés en alerte orange par Météo France

Alors qu'une vague de chaleur s'est installée sur le pays, Météo France a placé, ce mercredi 15 juin, 23 départements de l'Hexagone en vigilance orange à la canicule.

Une France sous surveillance. La vague de chaleur exceptionnelle et précoce, qui frappe le pays jusqu'au week-end, arrivée dès mardi soir par le Sud-Ouest, a amené ce mercredi après-midi les services de Météo France à placer 23 départements en vigilance orange à la canicule : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Charente, Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Tarn, Aveyron, Ardèche, Drôme.

«Les seuils de canicule seront atteints sur le Sud-Ouest, les Pays de Loire et la moyenne vallée du Rhône. Les températures maximales seront comprises sur ces régions entre 35 et 40 degrés.Vendredi et samedi ces chaleurs caniculaires pourraient s'étendre sur une partie de la moitié nord de la France», explique Météo France dans son dernier bulletin émis mercredi à 16h.

Avec l'arrivée d'air chaud venu du Maghreb en passant par l'Espagne - le pays ibérique étant dès à présent mis à rude épreuve - le sud du pays a été touché en premier dès ce mardi avec des températures entre 34 et 36 °C, mais c'est toute la France qui sera frappée progressivement d'ici à ce week-end.

La canicule à proprement parler ne pourra être décrétée que s'il y a effectivement trois jours et trois nuits de fortes chaleurs touchant une majeure partie d'un territoire ou de la France. Le seuil de canicule n'est d'ailleurs pas le même partout, celui-ci étant fixé selon la géographie, l’urbanisation et la densité de population d’un département.