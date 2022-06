Canicule : écoliers et collégiens pourront rester chez eux demain dans les départements en vigilance rouge

Les enfants scolarisés à l'école et au collège pourront rester chez eux ce vendredi 17 juin dans les 12 départements placés en vigilance rouge à la canicule.

Protéger les plus fragiles. Dans les 12 départements qui basculeront ce vendredi 17 juin en alerte rouge canicule, les plus jeunes, à l'école et au collège, pourront rester chez eux, a annoncé le ministère de l'Education.

[Alerte #canicule ]



Dans les 12 départements placés en vigilance "rouge" par @meteofrance les parents pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège ce vendredi 17 juin 2022.



Plus d'informations https://t.co/wnGR88QLr6 — Ministère Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) June 16, 2022

Les départements concernés sont la Vienne, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Gers, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et la Haute-Garonne.

«Dans ces départements, du fait des températures très élevées, les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège, fait savoir le ministère sur son site internet.

Pour les parents qui n'auraient pas de solution de garde, le ministère rappelle que «sous réserve d’éventuelles décisions de fermeture prises par les autorités préfectorales, les écoles et établissements maintiennent l’accueil des élèves». Et pour éviter les efforts trop énergivores, «seules les activités physiques de faible intensité sont autorisées» dans les établissements.

Pour rappel, Météo France a placé 12 départements en alerte rouge à la canicule, et 25 autres en vigilance orange, à partir de ce vendredi 17 juin à 14h. «Des records de températures minimales et maximales devraient être battus vendredi et samedi», a fait savoir l'organisme.

Dans le même temps, le gouvernement a mis en place un numéro vert, le 0800.06.66.66, joignable de 9h à 19h et gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine, afin d'«obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs».