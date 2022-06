Covid-19 : des experts américains recommandent les vaccins Moderna et Pfizer pour les enfants de moins de 4 ans

Un comité consultatif d'experts a voté mercredi 15 juin en faveur de l'autorisation du vaccin contre le Covid-19 de Moderna et Pfizer chez les enfants entre 6 mois et 4 ans, dernière tranche d'âge à ne pas encore pouvoir recevoir cette protection aux Etats-Unis.

Comme dans de nombreux pays, il s'agit de la dernière tranche d'âge à ne pas encore avoir accès à cette protection. Mercredi 15 juin, une étape cruciale a été franchie aux Etats-Unis vers la vaccination des nourrissons et des tout petits contre le Covid-19, avec la recommandation favorable d'experts pour l'autorisation des vaccins de Moderna et de Pfizer dès l'âge de 6 mois.

Durant des discussions retransmises en direct sur internet, les membres de ce comité consultatif ont passé en revue toutes les données des essais cliniques disponibles, menés chez des enfants de 6 mois à 4 ans chez Pfizer, et de 6 mois à 5 ans pour Moderna.

WATCH LIVE: The VRBPAC meeting is underway where the committee will discuss Moderna’s EUA request for a COVID-19 vaccine for 6 mos. through 5 years and Pfizer-BioNTech EUA request for 6 mos. through 4 years. https://t.co/K45r1eNgUr

— U.S. FDA (@US_FDA) June 15, 2022