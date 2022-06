Canicule : voici les 3 organes les plus menacés par les fortes chaleurs

Météo France a décrété l'alerte rouge canicule dans 12 puis 14 départements ce vendredi. Avec des températures autour de 40°C dans plusieurs villes du Sud-Ouest, le corps a besoin de rester au frais. Dans certains cas, certains organes risquent de souffrir de la chaleur.

Durant la canicule, il faut protéger son corps. Pour que l'organisme fonctionne parfaitement, il faut que la température corporelle soit comprise entre 36 °C et 38 °C. Alors, lorsque la chaleur extérieure dépasse ces seuils, le corps fonctionne différemment et rentre en phase de thermorégulation. Voici trois organes qui sont les plus menacés par les fortes chaleurs.

Le cerveau

Le cerveau est sans doute l'organe vital le plus important du corps humain, avec le cœur. Lorsque le mercure dépasse les 37 °C, le cerveau peut souffrir de stress. En effet, les communications nerveuses peuvent être perturbées. Les cellules se retrouvent, dans certains cas, endommagées, comme l'explique le médecin Carlos G Musso qui exerce au département de physiologie humaine à l'Institut universitaire de l'hôpital italien de Buenos Aires (Argentine).

Le coeur

La chaleur extrême provoque différentes conséquences au niveau cardiaque. La première et l'une des plus préoccupante est l'accélération du rythme cardiaque, ce que les spécialistes nomment une «tachycardie compensatoire». Par aileurs, la déshydratation entraîne une production accrue d'oxyde nitrique, censée améliorer l'afflux sanguin en augmentant le diamètre des vaisseaux. En clair, le corps se met en condition de «survie» et trouve des moyens de continuer à alimenter le cœur en sang et en oxygène.

Les personnes dont l'organisme supporte moins bien la chaleur, ou celles ayant déjà des difficultés cardiovasculaires, pourraient, dans certaines situations, être sujettes à une lésion myocardique.

Les intestins

En temps de canicule, la chaleur s'évacue par la transpiration à hauteur de 2 litres d'eau, d'après des spécialistes de la santé. Pour éviter d'être déshydraté, il faut augmenter la quantité d'eau ingurgitée dans la journée pour au mieux s'approcher des 2,5 litres d'eau. Mais cet apport exceptionnel peut conduire à des difficultés de digestion et d'élimination. Ainsi, le sel et l'eau présents dans le système digestif engendrent des diarrhées ou des douleurs intestinales. Dans certains cas, l'élimination, qui se fait plus fréquente, peut également conduire à une suractivité des reins.

Afin de lutter au mieux contre la chaleur, les autorités redoublent d'efforts dans la diffusion des gestes à adopter notamment de rester, dans la mesure du possible au frais, bien s'hydrater et surtout de prendre régulièrement des nouvelles des personnes seules et/ou âgées. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place ce jeudi un numéro vert : 0800.06.66.66.