Jordan Bardella : «Jean-Luc Mélenchon est le chouchou des médias»

Invité de la Matinale de CNEWS ce vendredi 17 juin, Jordan Bardella, président du RN, est revenu sur les élections législatives, et notamment la campagne du second tour.

«Jean-Luc Mélenchon est le chouchou des médias». C’est ce qu’a estimé Jordan Bardella, président du RN, sur l’antenne de CNEWS ce vendredi 17 juin, expliquant les enjeux du second tour des élections législatives.

Il a notamment dénoncé le fait que la prise de position de Jean-Luc Mélenchon, qui a affirmé vouloir devenir Premier ministre dès l’élection présidentielle terminée, a immédiatement été prise au sérieux par les médias. «Si Marine Le Pen avait dit après la présidentielle qu’elle souhaitait être Première ministre, ça n’aurait pas tenu deux heures», a-t-il estimé, arguant que «trois quarts» des journalistes «dans les salles de rédaction parisiennes» votent pour le chef des Insoumis.

Jordan Bardella, défendant sa formation politique, a affirmé que le Rassemblement national représentait la véritable opposition face à Emmanuel Macron, et non pas la Nupes. «Mélenchon n’est pas l’opposant. Il a appelé à voter pour M. Macron, il l’a fait élire», a souligné le président du RN, qui a suspecté un «accord» entre la majorité présidentielle et la Nupes pour limiter la présence du RN à l’Assemblée nationale.

Le parti de Marine Le Pen ne devrait cependant obtenir qu’entre 15 et 35 sièges (contre 8 élus en 2017), selon les projections OpinionWay pour CNEWS. La Nupes devrait devenir la première force d’opposition, avec entre 170 et 210 sièges, et la formation Ensemble, coalition des partis macronistes, devrait conserver la majorité (absolue ou relative) avec entre 260 et 300 députés.