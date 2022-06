Canicule : record absolu de température battu à Biarritz, des pointes à «42°/43°C» dans le pays, selon Météo-France

La France, qui fait face à un épisode de canicule très précoce, connait ce samedi des records absolus de température. Des pointes voisines de 42°/43° ont été atteintes dans le pays, selon Météo-France.

La vague de chaleur intense et d'une précocité inédite qui touche la majeure partie de la France atteint un pic, ce samedi, avec des «pointes voisines de 42°C/43°C» dans le Sud-Ouest et des records absolus de température, comme à Biarritz, avant l'arrivée dimanche d'orages et de pluie par l'Ouest.

Près des trois quarts de la population du pays, soit 45 millions de personnes, sont concernés par les niveaux rouge ou orange de vigilance canicule. Onze départements sont toujours en vigilance rouge, des Pyrénées-Atlantiques - où Météo-France a relevé 42,9°C à Biarritz, soit 2,3°C de plus que le précédent record datant de 2003 - à la Vendée. La couleur orange concerne 59 départements.

«Des pointes voisines de 42°/43°C sont mesurées localement sur le sud Aquitaine. Des records absolus de températures sont battus», explique samedi Météo-France, alors que le Pays basque notamment a eu très chaud, même sur la côte, avec 42°C relevé à Saint-Jean-de-Luz. «Il fait en général entre 37 et 41°C sur Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, ouest Bourgogne et Ile-de-France. Sur le Grand-Est, la région lyonnaise, l'Auvergne, la vallée du Rhône et une bonne partie de l'Occitanie, les températures maximales atteignent 35 à 39°C», ajoute le service météorologique.

Face à cette situation exceptionnelle, des évènements festifs, sportifs et culturels ont été annulés, comme le pèlerinage des anciens combattants prévu à Lourdes (Hautes-Pyrénées) à l'occasion de l'anniversaire du 18 juin 1940. A Bordeaux, la cérémonie de commémoration de l'appel du général de Gaulle a été décalée au dimanche 19 juin.