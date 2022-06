Législatives 2022 : le ministre Damien Abad réélu dans l'Ain

Damien Abad, le ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, a récolté 57,86% des voix au second tour des législatives, dans la 5e circonscription de l'Ain.

Il jouait son avenir politique. Damien Abad, tout nouveau ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées dans le gouvernement d'Elisabeth Borne, était candidat aux législatives dans la 5e circonscription de l'Ain. A l'issue du second tour, il a recueilli 57,86% des voix, ce qui lui permet d'être réélu pour un troisième mandat.

Il était opposé à Florence Pisani, candidate de la Nupes, qui a emporté 42,14% des suffrages.

L'ancien patron des députés LR, qui a rejoint la majorité après la réélection d'Emmanuel Macron, est élu dans cette circonscription depuis 2012. Et à l'issue de ce second tour, les accusations de viols dont il est la cible, et qui ont fortement perturbé le début de campagne de la majorité et l'entre-deux-tours, ne semblent pas avoir influé sur le choix des électeurs.

Rappelons que, conformément à une règle édictée par Emmanuel Macron en 2017, l'Elysée a fait savoir que les ministres candidats qui ne sont pas élus devront remettre leur démission. Réélu, Damine Abad devrait donc conserver son portefeuille, et laisser son poste de député à son suppléant, Patrick Liébus.

