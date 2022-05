Affaire Damien Abad : le témoignage de l'ancienne aide-soignante du ministre des Solidarités

L’ancienne aide-soignante de Damien Abad, accusé de viols, a témoigné auprès de CNEWS. Muriel a trouvé les accusations «ubuesques» et a expliqué pourquoi.

Ex-aide-soignante du fraîchement nommé ministre des Solidarités, Damien Abad, Muriel a expliqué mardi au micro de CNEWS son rôle auprès du membre du gouvernement d’Elisabeth Borne, accusé de viols.

«Même pour son quotidien, si j’intervenais, c’est justement parce qu’il ne pouvait pas tout faire tout seul, au vu de son handicap au niveau de ses membres supérieurs et inférieurs, sa maladie l’empêchant de déployer ses doigts, a-t-elle affirmé. Il a les mains vraiment crispées, pour lui, c’était vraiment très compliqué de s’occuper de lui tout seul».

Muriel a également raconté son rapport professionnel avec Damien Adad, lorsqu’elle intervenait chez lui : «(il) a toujours été très respectueux dans le sens où il arrivait à se débrouiller pour prendre sa douche tout seul, par contre, j’intervenais pour l’essuyage et l’habillage car il est dans l’incapacité de mettre une chemise et encore moins de la boutonner».

«comment Damien Abad aurait pu la porter ?»

De ce fait, pour elle et au regard des accusations, «il est évident que je ne l’ai pas suivi dans son intimité sexuelle mais, quand j’ai entendu les accusations, de la façon dont je me suis occupée de lui pendant plusieurs années, je n’ai pas compris».

«Loin de moi l’idée de remettre en cause les témoignages des femmes mais quand on explique qu’une jeune femme a bu une coupe de champagne dans un restaurant et s’est réveillée dans son lit, je me dis que c’est ubuesque car je ne vois pas comment Damien Abad aurait pu la porter, a-t-elle expliqué. C’était pas concevable dans la façon dont je le connais».

Le nouveau ministre des Solidarités souffre d'arthrogrypose, une maladie neuromusculaire congénitale rare qui se traduit par des déformations et des raideurs articulaires, limitant l'amplitude des mouvements.

Face à la polémique, Damien Abad avait réagi publiquement lundi depuis Saint-Jean-le-Vieux, ville appartenant à la circonscription de l'Ain où il est candidat à sa réélection aux législatives de juin. «Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie (...). Un homme innocent doit-il démissionner ? Je ne crois pas», avait-il déclaré.