Législatives 2022 : percée historique du Rassemblement national qui enregistre un nombre de députés record

Si le Rassemblement national n’est pas parvenu à obtenir une majorité de siège à l’Assemblée nationale ni à devenir la première force d’opposition, le parti devrait toutefois multiplier son nombre de sièges par dix par rapport aux législatives de 2017.

Un véritable tour de force. Alors que le Rassemblement national n’avait obtenu que huit sièges à l’Assemblée nationale en 2017, cette année, le parti de Marine Le Pen aurait réussi à multiplier ce résultat par dix. Selon la projection en sièges de l’institut OpinionWay pour CNEWS, le RN a obtenu entre 83 et 93 sièges à l’issue de ce second tour des législatives. Si les résultats définitifs ne sont pas encore disponibles, le RN est assuré d'avoir un groupe de poids.

Marine Le Pen s’est félicitée du groupe «de loin le plus nombreux de l’histoire de notre famille politique». Jordan Bardella, le président du parti, a quant à lui évoqué un véritable «tsunami» du Rassemblement national, qui n’avait jamais réussi, sauf en 1986 grâce à la proportionnelle (35 députés), à constituer un groupe au Palais Bourbon.

La cheffe de file du RN a assuré, depuis son QG de campagne à Hénin-Beaumont, où elle a largement été réélue, que son parti constituera «une opposition ferme, sans connivence, responsable, respectueuse des institutions, parce que notre seule boussole, c'est l'intérêt de la France et du peuple français.»

Le Rassemblement national devient donc le deuxième parti d'opposition, derrière la Nupes, qui compte entre 160 et 180 sièges, mais devant Les Républicains (entre 74 et 78 sièges). La majorité présidentielle devrait quant à elle obtenir entre 220 et 240 députés.

Retrouvez tous les résultats des Législatives ville par ville sur CNEWS.