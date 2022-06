Adrien Quatennens : «Je devrais avec Mathilde Panot aller rencontrer Emmanuel Macron à l'Elysée»

Invité de la Matinale de CNEWS ce mardi 21 juin, Adrien Quatennens, député LFI du Nord, a commenté l’invitation par Emmanuel Macron des forces politiques de l’Assemblée nationale.

Adrien Quatennens a annoncé ce mardi sur CNEWS que la France insoumise répondra à l’invitation du chef de l’État à l’Élysée. Ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon qui s’y rendra, mais «probablement» lui-même, en tant que coordinateur du mouvement, accompagné de Mathilde Panot, comme présidente du groupe LFI au Parlement, lors de la précédente législature.

«En tout cas, on va considérer l'invitation du président de la République», a-t-il ajouté, précisant avoir «besoin de savoir précisément ce qu'il attend de nous».

«Sauver le soldat Macron»

Et de mettre en garde : «S'il s'agit de sauver le soldat Macron en lui fournissant une majorité d'idée au cas par cas, où il viendrait nous demander à nous ce que nous pourrions partager avec lui, et à d'autres, à la droite, ce qu'il pourrait faire avec eux, au total ça consisterait à aider Emmanuel Macron à appliquer son programme et nous n'avons pas été élus pour ça».

À l’issue des élections législatives, lors desquelles il n’a pas obtenu de majorité absolue à l’Assemblée nationale, Emmanuel Macron a convié les forces politiques à l’Élysée, mardi et mercredi, afin de trouver un compromis et ainsi éviter un blocage institutionnel.