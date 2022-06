Adrien Quatennens : «Il y a un problème avec les institutions de la Ve République, le pays est ingouvernable»

Le député la France Insoumise, Adrien Quatennens, était l'invité ce mardi de la Matinale de CNEWS. Pour le lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, les institutions de la Ve République doivent être réformées.

«Il y a un problème avec les institutions de la Ve République et ça fait longtemps qu’on le dit», estime Adrien Quatennens qui voit dans cette situation une impasse. «Sur le papier aujourd’hui, avec ce que nous avons sous les yeux, le pays est ingouvernable», poursuit-il.

Pour le député LFI, il y a aujourd’hui trois grands blocs qui s’opposent au sein de l’hémicycle, «on a le bloc libéral avec Emmanuel Macron, le bloc identitaire d’extrême droite avec Marine Le Pen et ce bloc populaire que nous avons rassemblé. Mais incontestablement, nos institutions prévoient la contestation entre deux blocs, donc il y a un problème», explique-t-il.

Une opposition telle qu'aux yeux d'Adrien Quatennens, la gouvernance de la France est en péril. «Le pays est ingouvernable dans la mesure où si Elisabeth Borne se présente devant l’Assemblée nationale, n’aura vraisemblablement pas la confiance», des députés, estime-t-il.

Adrien Quatennens en faveur de la VIe République

Avec un groupe parlementaire très affaibli en comparaison à 2017, la majorité présidentielle a du mal à se trouver des alliés au sein de l'hémicycle. Adrien Quatennens rappelle : «Pour l’instant, on a vu notamment Christian Jacob se prononcer pour les Républicains et rappeler qu’il était dans l’opposition et qu’il resterait dans l’opposition».

Une situation qui freine Emmanuel Macron, le député LFI propose donc une solution chère à son camp, la mise en place de l'Assemblée constituante. «Peut-être que suggérer à Emmanuel Macron l’Assemblée constituante pour passer à la VIe République peut être une idée», propose-t-il.