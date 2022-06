Législatives 2022 : ces candidats qui ont annoncé le dépôt d'un recours

Avec treize duels du second tour des législatives qui se sont joués à moins de 100 voix d’écart entre les candidats ce dimanche 19 juin, les recours déposés devant le Conseil constitutionnel risquent de se multiplier avant la date limite de dépôt fixée au mercredi 29 juin. Quatre candidats ont déjà annoncé leur ambition d'en déposer un.

Jean-Michel Blanquer

Eliminé dès le premier tour des législatives dans la 4e circonscription du Loiret malgré un score de 18,89%, Jean-Michel Blanquer (LREM) a annoncé lundi qu’il déposerait un recours à l’encontre du candidat Bruno Nottin (Nupes), le devançant de 189 voix [email protected]

«Le candidat Nupes dans ma circonscription se comporte de façon scandaleuse en permanence, sa violence verbale est extrême, il m'a attaqué à plusieurs reprises de manière inacceptable. Je ferai un recours juridique sur cette élection parce que le candidat qui est passé devant moi à 180 voix, c'est-à-dire très peu, a violé plusieurs règles électorales pendant la campagne», a expliqué l’ex-ministre de l’Education Nationale sur BFMTV.

Jean-Michel Blanquer a dénoncé «des posts Facebook sponsorisés vers les électeurs» en faveur du candidat Nupes. Or, «pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite», stipule le code électoral.

La publicité visée par l’ancien ministre a été mise en ligne du 7 au 13 mai et il a pu influencer les électeurs. D’après les données partagées par Facebook, la publication a été vue entre 1.000 et 2.000 fois et a touché entre 100.000 et 500.000 personnes. Un impact qui a pu faire basculer le résultat final entre Jean-Michel Blanquer et son opposant Nupes, dont l’écart final était de 189 voix.

Chantal Berthélémy

Arrivée troisième au premier tour des législatives, la candidate Chantal Berthélémy (Nupes) va déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel au sujet des bulletins de vote du candidat Eric Girardin (Ensemble), finalement élu député de la 3e circonscription de la Marne dimanche.

D’après la candidate, ayant accordé une interview à L’Union, ces bulletins «auraient dû être considérés comme nuls et n’auraient pas dû entrer en compte dans le résultat» puisqu’ils comportaient la mention «candidat officiel d’Emmanuel Macron» sous le nom d’Eric Girardin. Or, en vertu de l‘article L52-3 du code électoral, les bulletins de votes ne doivent pas contenir d’autres noms que celui du candidat.

En cas d’élimination du candidat de la majorité, Chantal Barthélémy devait donc affronter la candidate Jennifer Marc (RN) lors du second tour des législatives. Finalisant son dossier afin de déposer un recours, la candidate de gauche a détaillé l’avancée de sa démarche. «Il me manque des pièces pour finaliser le dossier, j’ai besoin de consulter des procès-verbaux d’Epernay notamment. Mais le plus tôt possible sera le mieux», a confié Chantal Barthélémy dans les colonnes du quotidien régional.

Jean-Marc Garnier

Crédité de 19,94% des suffrages exprimés au premier tour dans la première circonscription de l’Ariège, le candidat Jean-Marc Garnier (RN) a été éliminé pour 8 voix seulement au profit de la candidate de la majorité présidentielle Anne-Sophie Tribout (Ensemble).

Le candidat RN a déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel ce lundi 20 juin puisque certains de ses bulletins auraient été inversés avec ceux de la candidate RN de la deuxième circonscription de l'Ariège, Bérengère Carrie, selon La Dépêche.

Ce lundi, la préfecture de l'Ariège a assuré via un communiqué que «sur 152 bulletins nuls (dans la commune de Tarascon-sur-Ariège), 136 correspondent à la présence, dans l'enveloppe, d'un bulletin au nom de Bérengère CARRIE (candidate RN dans la 2e circonscription de l’Ariège)».

Pour justifier cette erreur, la préfecture a mis en avant une «inversion des bulletins entre candidats du RN en raison d’un mélange des bulletins dans les paquets cerclés fournis par l'imprimeur». Jean-Marc Garnier a donc déposé un recours car il aurait atteint le second tour si les bulletins exprimés pour Bérengère Carrié avaient été comptabilisés pour son compte.

Fabien Jouvé

Battu par un infime écart de 3 voix sur 55.000 suffrages exprimés ce dimanche lors du second tour des législatives dans la 6e circonscription de Haute-Garonne, le candidat Fabien Jouvé (Nupes) a assuré lundi qu’il déposerait un recours.

«Au terme de sa réunion, qui s’est tenue lundi matin, à la préfecture de la Haute-Garonne, la Commission de recensement des votes présidée par un magistrat indépendant, a porté à son procès-verbal un nombre d’anomalies supérieures à l’écart de voix. En conséquence, je vais saisir le Conseil constitutionnel pour demander l’annulation du scrutin », a affirmé Fabien Jové dans des propos rapportés par La Dépêche.

Adressés au préfet puis au Conseil constitutionnel, les recours ont abouti à une annulation de l’élection visée à 70 reprises depuis le début de la Ve République.