Tsunami en Méditerranée : voici les zones les plus exposées en France

Dans les trente ans à venir, un tsunami frappera les côtes de la Méditerranée de manière quasi certaine pour la commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco. Face à ce risque, cette agence a étendu son programme «Tsunami Ready» pour former les populations côtières à faire face, et notamment en France.

La France ne sera pas épargnée. Bien que la majorité des tsunamis touchent aujourd'hui les populations côtières des océans Pacifique et Indien, l'Unesco estime désormais que toutes les régions maritimes sont à risque, y compris celle de la Méditerranée.

En effet, selon la commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco, le risque qu'un tsunami survienne en mer Méditerranée dans les trente prochaines années est «très élevé». Cela va de l'Egypte, aux îles grecques en passant par le Sud de la France.

100 % des populations côtières à risque bientôt prêtes à réagir

Avec le programme Tsunami Ready, («Prêts au tsunami», en français, ndlr) l’Unesco souhaite, désormais, «s’assurer que 100 % des populations côtières à risque soient prêtes à réagir» face à un tsunami, a précisé Vladimir Ryabinine, secrétaire exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l’Unesco. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'organisation des Nations unies a étendu son programme à certaines régions et villes en France.

Déjà piloté dans des dizaines de communautés des régions des Caraïbes, du Pacifique et de l'océan Indien, ce programme établit douze indicateurs à respecter dont notamment ceux de dresser un plan d'identification de la menace et de sensibilisation et de préparation des populations pour y faire face. Car «le principe général est que là où il y a eu un tsunami, il y aura un tsunami», a expliqué Bernardo Aliaga, expert océanique au bureau de l’Unesco.

Cannes intègre le programme

En métropole, la ville de Cannes est en train de travailler sur le programme. Sur le site de la ville, il est indiqué que le «risque tsunami concerne principalement le proche littoral de la commune». Précisant également que «la zone à risque est celle située à une altitude inférieure à 5 mètres par rapport au niveau de la mer et à moins de 200 mètres du rivage en zone de plaine».

D'ailleurs, comme le rapporte le quotidien La Dépêche, deux exercices d’alerte aux tsunamis ont été réalisés en octobre 2017 et novembre 2018. De même, la mairie a détaillé un guide des «bons réflexes» en cas de tsunami et un numéro d'alerte a été déployé par la ville en cas notamment de phénomènes climatiques extrêmes (lien d'inscription ICI).

Nice aux aguets

Sa voisine, Nice, s'y prépare également puisque la ville en a déjà fait les frais en 1979 et qu'elle fait également partie des zones à risques dans les trente prochaines années, selon les experts de l'Unesco.

En 1979, c'est un glissement de terrain à l'aéroport de Nice qui a engendré un tsunami, qui a ensuite inondé une partie du littoral, et plus particulièrement plusieurs quartiers résidentiels d'Antibes. Au total, la catastrophe avait fait onze morts et d'importants dégâts matériels.

Depuis, la région organise régulièrement des exercices pour se prémunir et «tester» l'ensemble des dispositifs. Dont une, hasard de calendrier, a eu lieu lundi dernier.

Marseille sauvée des eaux ?

Enfin, du côté des Bouches-du-Rhône, le risque est également présent. Dans un article de La Provence paru il y a un an, Michel Villeneuve, géologue et directeur de recherche honoraire au CNRS, a expliqué que Cassis ou encore la Camargue pourraient être largement touchées. «Les golfes et les terres basses amplifient les vagues. Ainsi les golfes comme celui de Cassis ou la Camargue verront les effets d’un tsunami amplifiés par rapport à une côte rectiligne et haute».

Toutefois, la cité phocéenne serait préservée selon les modélisations. «La ville de Marseille, qui est axée Nord-Sud, et qui est protégée par le massif des Calanques, devrait voir la vague passer au large en direction du Frioul et de la Côte bleue», avait indiqué l'expert.

Une alerte enclenchée en avril 2021

La dernière alerte tsunami en France remonte en avril 2021. Dans la nuit 17 au 18 avril, une alerte a été enclenchée en Méditerranée suite à un séisme de magnitude 6 au large de l'Algérie. Il s'agissait d'une vigilance de type «jaune» au tsunami, soit le niveau plus bas. Toutefois, l'alerte a très vite été levée.

D'ailleurs, pour Michel Villeneuve, on recense en Méditerranée près de 10 % des tsunamis mondiaux.