Colombes : mobilisation générale pour sauver la patinoire Philippe-Candeloro

Tout le monde se mobilise à Colombes, dans les Hauts-de-Seine (92), quelques jours après l'annonce de la fermeture définitive de la patinoire Philippe-Candeloro. Le célèbre patineur français est même venu en personne défendre cet équipement municipal qui porte son nom.

La décision de fermer définitivement les portes de la patinoire olympique de Colombes (92) est tombée ce week-end. Un choix fait par le maire de la ville, Patrick Chaimovitch, qui estime entre autres que le coût de la rénovation de ce bâtiment public lui reviendrait trop cher.

Une rénovation entre 8 et 15 millions d'euros

«Après plusieurs mois de travail et de discussions avec différents partenaires publics et privés, la ville de Colombes décide de suspendre l’exploitation publique de sa patinoire, faute d’alternatives financières, juridiques et techniques satisfaisantes», s'est ainsi défendue la municipalité dans un communiqué.

Selon elle, une restructuration intégrale et énergétique du bâtiment coûterait pas moins de 15 millions d'euros, même une réhabilitation partielle coûterait 8 millions d'euros, et ce, alors que le déficit structurel d’exploitation est évalué à plus d'un demi-million d'euros par an.

«Elle représente à elle seule 10 % des dépenses énergétiques de la collectivité, soit l’équivalent de 16 écoles», conclut la municipalité, qui ajoute que «dans ce contexte et compte tenu de l’augmentation exponentielle des coûts de l’énergie et des matières premières qui contraint les collectivités à plus de rigueur budgétaire, le statu quo est impossible».

Appel à la mobilisation ce jeudi

Une annonce qui ne plaît ni aux utilisateurs de la patinoire, ni aux habitants de Colombes, dont une partie a décidé de se battre contre cette décision. Ensemble, ils comptent bien médiatiser l'affaire et tenter de trouver une solution pour que cet équipement public auquel ils semblent particulièrement attachés puisse rouvrir ses portes.

Dans un communiqué diffusé ce lundi 27 juin, ils dénoncent notamment que «10 % des licenciés sportifs de la ville de Colombes» se retrouvent «à la rue», sans compter «les salariés au chômage et des intervenants sans activité», mais aussi «les 8 étudiants en Sport Etudes incapables de poursuivre leur scolarité». «Un patrimoine de la ville de Colombes disparaît sans raison», expliquent-ils.

Espérant garder ouverte leur patinoire, les 5 clubs de sport de la ville qui utilisent la structure, accompagnés du collectif de riverains opposés au projet de fermeture «ont proposé à la mairie de se mettre autour d’une table pour réfléchir sur la faisabilité d’un projet à long terme». Proposition à laquelle «elle n’a pas donné suite» à ce jour.

Un appel à la mobilisation a même été lancé pour réunir un maximum de monde devant la mairie de Colombes, ce jeudi 30 juin à 18 h. Une manifestation qui entend faire changer d'avis la municipalité. Présent devant le bâtiment aux côtés des mécontents ce week-end, le patineur artistique Philippe Candeloro en personne a réclamé que la patinoire reste ouverte au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Paris 2024.