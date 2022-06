Alain Griset : l’ex-ministre condamné à un an de prison pour abus de confiance

L’ancien ministre délégué aux PME Alain Griset a été condamné ce mardi à Lille (Nord) à un an de prison avec sursis et trois ans d’inéligibilité pour avoir placé des fonds d’un syndicat qu’il présidait sur un plan en épargne action (PEA) personnel.

Le tribunal de Lille a tranché. Alain Griset, ancien ministre délégué aux PME entre juillet 2020 et décembre 2021, a été reconnu coupable «d’abus de confiance» et de faux et usage de faux.

De ce fait, il a été condamné à un an de prison avec sursis et trois ans d’inégibilité, ainsi qu’à une amende de 5.000 euros.

Lors de son audience fin mai, Alain Griset, âgé de 69 ans, avait assuré avoir commis «une maladresse», mais ni «tricherie», ni «vol».

Des sommes non déclarées

Chauffeur de taxi durant plus de trente ans, nommé ministre en juillet 2020, Alain Griset avait démissionné du gouvernement à la suite d'une condamnation en décembre pour déclaration incomplète de sa situation patrimoniale auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Le tribunal correctionnel de Paris lui avait infligé six mois d'emprisonnement avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis. Il a fait appel.

Parmi les éléments non déclarés figuraient 130.000 euros appartenant à la Confédération nationale de l'artisanat des métiers et des services (Cnams) du Nord, qu'il présidait, placés pendant onze mois sur son PEA.

En plus des 130.000 euros initiaux, Alain Griset avait reversé à la Cnams après sa nomination au gouvernement environ 19.000 euros, censés correspondre à la plus-value réalisée.

Mais selon Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy, la plus-value dépasserait 41.000 euros.