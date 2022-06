Ministère des Outre-mer : la démission de Yaël Braun-Pivet fait vivement réagir

Fortement pressentie pour devenir présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet a pour cela démissionné de son poste de ministre des Outre-mer. Une décision qui ne passe pas dans les DOM-TOM.

Ils dénoncent ce qu’ils estiment être du mépris. De nombreux élus ultramarins ont réagi à la démission de Yaël Braun-Pivet, ancienne ministre des Outre-mer, pour devenir présidente de l’Assemblée nationale.

«Vous nous quittez déjà madame Yaël Braun-Pivet ? Bravo pour ce passage inoubliable à la tête du ministère des Outre-Mer. Un mois et puis s’en va… Une énième preuve de mépris pour nos territoires», a ainsi partagé sur Twitter Frédéric Maillot, député de La Réunion (GDR).

«La nomination de Yaël Braun-Pivet au ministère des Outre-mer le 20 mai dernier et la fin de ses fonctions ce 26 juin ne peut être qu’interprété comme un signe de mépris pour nos territoires», a estimé pour sa part Philippe Naillet (Nupes-PS), lui aussi député de La Réunion, dans un communiqué. «Les défis sont en effet nombreux pour rétablir la confiance envers nos populations et relancer nos économies», a-t-il ajouté.

«Attitude brutale, distante voire indifférente à l’égard de nos territoires»

En effet, cette crispation autour de la démission de l’ancienne ministre intervient alors que les DOM-TOM se sont montrés particulièrement opposés à Emmanuel Macron et son gouvernement lors des dernières élections. Au second tour de la présidentielle, Marine Le Pen avait ainsi obtenu plus de 60% des voix en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane, et s’était aussi largement imposée à La Réunion (59,5%) et Saint-Martin (55,4%). Lors du premier tour, Jean-Luc Mélenchon y avait aussi obtenu des scores importants.

Justine Bénin, secrétaire d’Etat à la Mer et seule élue d’Outre-Mer du gouvernement, a même été battue aux législatives.

Le symbole d’un «tout sauf Emmanuel Macron», qui ne devrait donc pas se calmer avec l’épisode Yaël Braun-Pivet. «Ce gouvernement conserve bel et bien la même attitude brutale, distante voire indifférente à l’égard de nos territoires», a pointé Elie Califer, député de Guadeloupe (Nupes), dans un communiqué.

Lors de sa prise de fonction, l’ex-ministre et future présidente de l’Assemblée nationale avait pourtant assuré que les Outre-Mer étaient «le plus beau portefeuille qui soit». Des mots qui paraissent désormais lointains. «Peut-être qu’elle ne voulait pas vraiment ce ministère-là, que c’est un petit cadeau qui lui a été fait pour la remercier de sa fidélité», a asséné Davy Rimane, député de la Guyane (DVG).

Désormais sans ministre dédié (la tâche a été rattachée à la Première ministre Elisabeth Borne), le portefeuille des Outre-Mer sera donc confié à une nouvelle personnalité lors du remaniement à venir. Avec désormais pour objectif de prouver l'attachement du gouvernement à ces territoires.