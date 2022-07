Covid-19 : hausse des hospitalisations en France, surtout chez les plus âgés

La circulation du Covid-19 s'est intensifiée ces dernières semaines, les hospitalisations avec. Sous-variant plus contagieux, insuffisance des rappels de vaccins… Les personnes âgées seraient les plus touchées par cette septième vague.

La hausse des contaminations se traduit par une hausse des hospitalisations. Alors que le taux d’incidence ne cesse d’accroître, Santé publique France a enregistré la semaine dernière une accélération des hospitalisations, de l'ordre de 19%. Après une augmentation de 26% la semaine précédente, les chiffres inquiètent les autorités sanitaires.

Près de 16.000 personnes contaminées par le Covid-19, ont ainsi été hospitalisées ce jeudi 30 juin. Une nouvelle vague causée par l’arrivée du très contagieux sous-variant BA.5 et qui touche à nouveau les plus vulnérables. En effet, les taux d’hospitalisations sont particulièrement élevés chez les 80-89 ans et les plus de 90 ans d’après les chiffres de Santé publique France.

Alors qu’il était en baisse depuis plusieurs semaines, le nombre de décès en établissements médico-sociaux et à l’hôpital a également augmenté sur la période étudiée.

Vérifier son schéma vaccinal

Si pour l’heure la situation n’est pas critique, le gouvernement a toutefois insisté sur l’intérêt des doses de rappel. Malgré une protection qui diminue avec le temps face à l’infection, les vaccins restent efficaces contre les risques de formes graves. La Première ministre Elisabeth Borne a demandé en début de semaine à ce que chacun «vérifie son schéma vaccinal», notamment les plus de 60 ans et les plus fragiles.

Car sur la période, les couvertures vaccinales ont très peu progressé. Seuls 25,5 % des 60-79 ans et 31,3 % des 80 ans et plus qui y étaient éligibles avaient reçu leur seconde dose de rappel.