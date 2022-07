Remaniement : tout savoir sur Franck Riester, ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement

En poste comme ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité depuis le 6 juillet 2020, Franck Riester a été nommé ce lundi 4 juillet ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement. Il remplace ainsi Olivier Véran, nommé porte-parole du gouvernement.

Il est perçu comme le chef de file de la droite dite «constructive». Franck Riester, jusque-là ministre délégué chargé du Commerce extérieur, a été nommé ce lundi 4 juillet ministre délégué chargé des Relation avec le Parlement. Un poste dans lequel ses anciennes relations à droite pourraient s'avérer très utiles.

Membre fondateur du parti Agir (centre-droit), dont il a pris la présidence en 2018, Franck Riester a commencé son ascension politique très jeune.

Le centriste avait en effet seulement 20 ans, en 1995, lorsqu'il a été élu conseiller municipal de Coulommiers, en Seine-et-Marne. Six ans plus tard, il a été réélu et s'est vu confier la gestion des finances de la ville.

Un homme de terrain et de dossiers

En 2007, ce Parisien de naissance titulaire d’un master de gestion des collectivités territoriales, s'est confronté pour la première fois au scrutin législatif. Coup d’essai, coup de maître : les électeurs de la 5e circonscription de Seine-et-Marne l'ont plébiscité et propulsé député à 33 ans. Un an plus tard, ce sont les électeurs de Coulommiers qui lui ont confié leur avenir lors des municipales. Franck Riester a été réélu député en 2012 et maire en 2014. Il sera d'ailleurs réélu maire de Coulommiers, lors des dernières municipales 2020, et cela dès le premier tour de mars.

Dès son premier mandat parlementaire, au sein de l’hémicycle, il s'est fait remarquer en tant que rapporteur du projet de loi Hadopi 1 et Hadopi 2. Mais c’est surtout sa prise de position sur le débat entourant le projet de loi sur le mariage pour tous qui a détonné. Avec Benoist Apparu, Riester est l’un des deux seuls députés UMP à avoir soutenu le texte législatif. Il a profité de cette occasion pour révéler son homosexualité.

Parallèlement à son travail de député, Franck Riester a été nommé directeur national de la campagne de l’UMP (ancien nom du parti Les Républicains, NDLR) pour les élections européennes de 2009 puis régionales (2010). Il est devenu en 2011 secrétaire national de l’UMP chargé de la communication puis a endossé le rôle de porte-parole adjoint de Nicolas Sarkozy pendant la présidentielle de 2012.

Transfuge de droite passé sous pavillon LREM

Son soutien à Bruno Le Maire lors de la primaire de la droite et du centre pour l’élection présidentielle donne un aperçu fiable de sa ligne de pensée politique, ancrée à droite mais jamais très loin du centre. Après l’éclatement de l’affaire Fillon, Franck Riester avait pris ses distances avec l’ancien Premier ministre et choisi d’apporter son parrainage à Alain Juppé pour la présidentielle de 2017. Avant finalement de s’afficher le 5 avril à un meeting donné par François Fillon en Seine-et-Marne, où sa présence a suscité quelques sifflets des militants fillonistes.

L'affaire portant sur des soupçons d'emplois fictifs concernant Penelope Fillon éclatant en pleine campagne présidentielle, Franck Riester avait finalement retiré son soutien au candidat de la droite avant de se positionner comme un allié potentiel d'Emmanuel Macron, une fois ce dernier élu à la fonction suprême.

Un passage à la Culture sans imprimer

Exclu du parti Les Républicains, Franck Riester a participé à la création du groupe Agir au sein de l'Assemblée nationale. Puis, dans le cadre du remaniement du 16 octobre 2018, il a été nommé ministre de la Culture, après le départ de l'éditrice Françoise Nyssen fragilisée. Un choix fait par Edouard Philippe, contre l'avis du président.

Et si l'on a dit de sa prédécesseur qu'elle avait du mal à imprimer, il en aura été finalement de même pour Riester qui, médiatiquement, aura eu du mal à exister et est parti avec un bilan mitigé.

Le responsable politique n’est, par exemple, pas parvenu à mener à terme la réforme de l’audiovisuel qui devait permettre de réunir les sociétés audiovisuelles publiques, à imposer aux plates-formes internet de contribuer au financement de la création, et à fusionner le CSA avec la Haute Autorité pour la protection des œuvres, la Hadopi.

Finalement, il avait fini par être recasé au Commerce extérieur et à l'attractivité lors de la nomination de Jean Castex à Matignon, en 2020.

Sous la tutelle de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Catherine Colonna, Franck Riester avait été reconduit à son poste par Elisabeth Borne en mai dernier.

Le nouveau ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement est arrivé en tête du second tour des élections législatives 2022, dans la 5e circonscription de Seine-et-Marne. Il avait obtenu 53,21% des voix exprimées devant son adversaire François Lenormand, candidat du Rassemblement national, qui avait récolté 46,79% des suffrages exprimés.