Remaniement : tout savoir sur Jean-Noël Barrot, ministre délégué au Numérique

Jean-Noël Barrot, député des Yvelines, a été nommé ministre délégué au numérique suite au remaniement opéré au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne.

Plusieurs nouvelles personnalités ont fait leur entrée au gouvernement ce lundi 4 juillet.

Parmi ces arrivants, Jean-Noël Barrot, 39 ans, a été nommé au poste de ministre délégue au Numérique.

Un député de la troisième génération

Dans la famille Barrot, la députation se transmet de père en fils. En effet, Jean-Noël Barrot est le petit-fils de Noël Barrot, député de Haute-Loire entre 1958 et 1966, et fils de Jacques Barrot, entre 1967 et 2004, et plusieurs fois ministre.

C'est en 2017, que Jean-Noël Barrot, rentre à son tour à l'Assemblée nationale, sous l'étiquette du MoDem, en remportant la 2e circonscription des Yvelines.

Le 19 juin dernier, il a d'ailleurs été réélu au second tour avec 64,27 % des voix, contre Maïté Carrive-Bedouanie, de la Nupes.

Un rôle prépondérant au MoDem

Tout au long de son parcours politique, Jean-Noël Barrot a pris du galon au sein du MoDem, le parti politique de François Bayrou.

En février 2018, il est d'ailleurs devenu porte-parole du Mouvement démocrate, en collaboration avec Sarah El Haïry.

Le natif de Paris a quitté ce poste en décembre 2018 pour devenir le secrétaire général du MoDem, succédant à Yann Wehrling.

Un expert en économie

Pressenti depuis un moment au gouvernement, Jean-Noël Barrot est reconnu pour ses connaissances en économie.

Peu de temps après son entrée à l'Assemblée nationale, ce dernier a été élu vice-président de la commission des Finances dans l'hémicycle.

Diplômé de HEC et Sciences Po Paris, Jean-Noël Barrot a enseigné dans plusieurs grands établissements, en France et aux Etats-Unis, au Massachusetts Institute of Technology (MIT) notamment.

Son expérience lui a offert l'opportunité de mener plusieurs missions lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.

Sous Jean Castex, Jean-Noël Barrot a mené un travail de six mois auprès du ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.