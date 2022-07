Remaniement : tout savoir sur Olivier Klein, secrétaire d’Etat à la Ville et au Logement

Maire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) depuis plus d’une décennie, Olivier Klein quitte son poste de président de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru) afin d’être nommé secrétaire d’Etat à la Ville et au Logement dans le nouveau gouvernement annoncé ce lundi 4 juillet.

Une figure de gauche choisie à un poste clé. Critiqué pour n’avoir nommé aucun ministre ou secrétaire d’Etat dans ce périmètre lors du dernier gouvernement, l’exécutif a remédié à cette situation en choisissant Olivier Klein comme secrétaire d’Etat à la Ville et au Logement ce lundi.

Immense émotion au moment où le Président de la République @EmmanuelMacron, et la Première Ministre @ElisabethBorne, me nomment Ministre délégué à la Ville et au Logement aux côtés de @ChristopheBechu. Cet honneur rejaillit sur tous les enfants de nos quartiers populaires ! — Olivier Klein (@OlivierKlein93) July 4, 2022

A l'annonce de cette nomination, ce dernier a fait part sur Twitter ce lundi de son «immense émotion», évoquant un «honneur qui rejaillit sur tous les enfants des quartiers populaires».

Professeur de sciences physiques de formation, Olivier Klein a exercé au lycée Gaston-Bachelard de Chelles (Seine-et-Marne) entre 1991 et 2009, avant de devenir principal adjoint au collège Jean-de-Beaumont de Villemomble (Seine-Saint-Denis) entre 2009 et 2010.

Maire de Clichy-sous-Bois depuis 2011

Né le 16 février 1967, Olivier Klein a occupé le rôle de premier adjoint au maire de Clichy-sous-Bois, Claude Dillain, en 1995. Il est en charge de l’enfant et de la jeunesse lors de son premier mandat entre 1995 et 2001, puis de la politique de la ville et du renouvellement urbain entre 2001 et 2011.

Entre 1997 et 2011, il occupe également la vice-présidence de la communauté de communes de la région. En octobre 2011, il succède à Claude Dillain, devenu sénateur, comme maire de Clichy-sous-Bois. Il est réélu à ce poste en 2014 puis en 2020.

Passé par le PCF, le PS puis LREM

Initialement membre du Parti communiste français, il rejoint le PS en 2006, avant de soutenir la candidature de Benoît Hamon lors de l’élection présidentielle en 2017.

Grâce à un accord passé avec LREM en 2020, lui permettant de ne pas avoir de candidat du parti présidentiel face à lui en échange de colistiers LREM, il remporte les municipales au premier tour avec 64,6% des voix, et ce malgré le retrait de l’investiture du PS.

Dès 2021, Olivier Klein soutient la candidature d’Emmanuel Macron à sa réélection comme chef de l’Etat en 2022.

Des références dans son nouveau rayon d’action

En octobre 2015, il est nommé comme l’un des deux vice-présidents du Conseil national des villes, une instance présidée par le Premier ministre pour conseiller le gouvernement sur la politique nationale des villes et sur le développement urbain.

Il quitte ses fonctions en 2018, après avoir été nommé quelques mois plus tôt à la présidence de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru).

En novembre 2020, il devient président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, en charge de la réalisation du métro automatique du Grand Paris Express, après avoir reçu l’appui du gouvernement.