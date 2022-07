Grève RATP : à l'issue des négociations, la direction propose une augmentation de 2,2 %

La direction générale de la RATP a annoncé ce jeudi 7 juillet avoir proposé à ses salariés une augmentation de 2,2 % au 1er juillet 2022, ainsi qu'une prime pour les salaires les moins élevés. Une annonce qui intervient alors que les organisations syndicales réclament en chœur une revalorisation salariale.

«Un projet d’accord comportant deux mesures est soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives jusqu’au 13 juillet prochain», a communiqué la RATP ce jeudi. Parmi elles, le groupe fait état d'«une augmentation générale sous forme d’une revalorisation de la valeur du point de + 2,2 %, au 1er juillet 2022», ainsi qu'une prime de 200 ou 300 euros pour les salaires les moins élevés.

Un niveau moyen d'augmentation à 5,2 % ?

Concrètement, il s'agit de donner une prime de 300 euros aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,5 SMIC – soit 16.500 personnes, selon la RATP – et une prime de 200 euros aux salariés dont la rémunération est comprise entre 1,5 et 2 SMIC – soit 17.800 personnes, selon la RATP –. Soit plus de 8,5 millions d'euros de primes versées sur les payes du mois d'août.

Une proposition qui vient s'ajouter à l'augmentation moyenne des rémunérations de 2,7 %, actée selon le groupe «en faveur de la rémunération et de la protection du pouvoir d’achat». Au total, pour l'année 2022, «le niveau moyen d'augmentation des rémunérations au sein de l'entreprise s'élève ainsi à 5,2 %», a ainsi ajouté la direction de la RATP.

Et d'expliquer que «plusieurs mesures» avaient déjà été mises en place par l’entreprise en début d’année «pour soutenir le pouvoir d’achat», dont une prime versée aux salariés devant prendre leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail pour faire démarrer ou arrêter les transports urbains – baptisée «allocation complémentaire de déplacement» – revalorisée de + 10 % ou encore les primes de nuit de + 5 %.

De quoi sûrement faire retomber la colère des salariés, qui se mobilisent – tout comme les agents SNCF – depuis plusieurs mois afin d'obtenir des revalorisations salariales. Mercredi, les salariés de la SNCF avaient de leur côté obtenu une augmentation générale des salaires de 1,4 % et une augmentation de 4 % des indemnités liées à la production (heures de nuit, dimanche, fêtes, astreintes...).