RATP : suspendue à cause du Covid-19, la vente de tickets à bord des bus reprend aujourd'hui

La vente des tickets de bus à l'unité reprend ce lundi 4 juillet dans les bus RATP, après que ce service a été longtemps interrompu en raison de la crise sanitaire, à la demande des conducteurs eux-mêmes.

L'obligation de maintenir les parois de protection entre les conducteurs de bus RATP et les usagers décidée par la justice prend fin ce lundi 4 juillet, rendant à nouveau possible d'acheter des tickets directement auprès du conducteur. Ce service avait été suspendu dès la première vague de Covid-19 au printemps 2020.

Un service suspendu depuis 2020

Et lorsque la décision avait été prise de les enlever quelques mois plus tard, fin 2020, les quelque 16.000 chauffeurs machinistes du groupe avaient fait part de leur consternation. Ils étaient même aller jusqu'à faire grève et porter l'affaire devant la justice, réclamant le retour de leur protection en plexiglas.

Un combat qu'ils avaient fini par gagner en avril 2021, au regard de la crise sanitaire et du retour des vagues de Covid successives. Depuis, les conducteurs du bus RATP continuaient d'être «protégés» par leur vitre et avaient cessé de vendre les tickets de bus à l'unité, au prix fixe de deux euros.

Une suspension du service qui avait contribué à creuser un peu plus le trou dans les caisses d'Ile-de-France Mobilités (IDFM), qui n'avait d'ailleurs cessé de demander le retour de ce service, principalement utilisé par les Français de passage dans la région, ou les touristes étrangers.

«L’arrêt de la vente des tickets d’accès à bord a induit une perte de recettes pour Ile-de-France Mobilités évaluée à plus de 5 millions d’euros», a d'ailleurs fait savoir l'autorité organisatrice des transports en commun dans la région francilienne, qui voit donc d'un bon œil le retour du service.

Un service suranné ?

Ce qui n'est pas forcément le cas des chauffeurs machinistes de la RATP, qui ne voient dans la vente de tickets à l'unité que perte de temps et casquette supplémentaire de contrôleur. Et ce, alors même que la RATP et Ile-de-France Mobilités ont mis en place divers moyens d'acheter ponctuellement un ticket à l'unité.

Parmi eux, un moyen peu connu et pourtant très pratique : celui de payer par SMS. Pour ce faire, il faut envoyer le mot «BUS», accolé du numéro de la ligne empruntée, au 93800. Exemple : si l'usager emprunte le bus 163, il doit envoyer «BUS163» au 93800, ou s'il emprunte le bus 83, il doit envoyer «BUS83» au 93800.

Enfin, il est également possible – à la condition de se procurer au préalable une carte dématérialisée Navigo Easy (au prix de 2 euros) – de (re)charger directement votre carte avec des tickets à l'unité ou en carnet depuis un smartphone sur l'application IDF Mobilités, dans la rubrique «Achat».