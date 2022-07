Paris Plages : le programme de l'édition 2022 lancée ce samedi

Depuis vingt ans, Paris Plages transforme les quais de Seine, et depuis plus récemment, les bords du bassin de la Villette, pour offrir des activités estivales aux Parisiens et aux visiteurs. L’occasion pour eux de profiter d'animations gratuites.

A partir de ce samedi 9 juillet et jusqu'au dimanche 21 août, les Parisiens et les visiteurs vont à nouveau pouvoir profiter de Paris Plages. Cette année, les activités seront concentrées sur les deux sites «historiques» que sont le parc Rives de Seine et le bassin de la Villette.

«Pendant cette période, Parisiens et visiteurs pourront profiter d'un programme riche et varié : pétanque, jeux de construction, formations aux premiers secours, Taï Chi, baignade gratuite dans le bassin de la Villette et dans cinq centres sportifs parisiens, et bien d'autres surprises pour petits et grands», s'est félicitée la municipalité parisienne.

Rives de Seine

Comme chaque année, les quais de Seine prennent des airs de solarium. Du pont des Arts jusqu'au pont de Sully, de nombreuses activités seront accessibles à tous, gratuitement, de 10h jusqu'à 18h30.

Des jeux de société en format géant ainsi qu'une bibliothèque hors les murs seront mis à disposition, alors que des formations aux gestes de premiers secours seront proposées.

En parallèle, des tables de baby-foot, des terrains de pétanque et un espace «Ludomouv» réservé aux jeux parents/enfants seront disposés sur les quais. Le tout, sur les brumisateurs installés spécialement pour l'occasion.

Et pour les plus motivés, des cours de sport seront organisés, avec du tai-chi tous les jours de 10h à 12h au pied du Pont-Neuf, un «coaching running» tous les dimanches de 10h à 12h au niveau du pont Louis-Philippe ou encore des cours de Gym suédoise les samedis et lundis.

Et ce dimanche 10 juillet, c'est le «big jump» : une matinée de loisirs nautiques organisées de 8h à 11h30, au niveau du Bras Marie, entre le pont de Sully et le pont Marie (Paris Centre). Au programme : découverte du canoë, du kayak, de la pirogue hawaïenne et du voilier sur la Seine.

Bassin de la Villette

Du côté du Bassin de la Villette, c'est ambiance station balnéaire, avec une plage installée des deux côtés du Bassin, sur les quais de Seine et de Loire, du lundi au vendredi de 10h à 22h, et le samedi et dimanche de 10 h à minuit.

Très attendue, la piscine en eau libre installée directement dans le canal revient à nouveau cette année. Là, de 11h à 21h, 4 bassins dont 2 pataugeoires sont ouverts gratuitement pour ceux qui auraient envie de se rafraîchir.

En parallèle, il est possible de s'essayer aux sports nautiques, à condition de savoir nager, puisque la Ville prête gratuitement canoë-kayak, kayak polo, stand-up paddle, pédalos, vélos pédalos et pirogues hawaïennes.

En outre, des activités sur la terre ferme seront proposées à tous ceux qui n'aiment pas l'eau : un baby-foot, des trampolines, des terrains de pétanque ou encore de la tyrolienne. Des cours de taï-chi seront aussi proposés, alors que les enfants pourront profiter d'un club dédié agrémenté d'une «bédéthèque»...

Enfin, pour ceux qui ne veulent pas tenter la baignade en eau libre, plusieurs piscines traditionnelles seront également ouvertes dans les centres sportifs Léo-Lagrange (12e), Louis-Lumière (20e) et au stade Carpentier (13e).