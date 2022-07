Paris : la Ville veut accélérer la cadence sur l'«éco-rénovation» des logements privés

Après une timide mais réussie première édition, la municipalité parisienne a décidé de lancer la deuxième édition du dispositif «Eco-rénovons Paris» à l'été 2022. Un projet ambitieux dont l'objectif est de réduire considérablement la consommation d'énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre des logements parisiens, qu'ils soient sociaux ou privés.

Lancé en 2016, le dispositif «Eco-rénovons Paris» – qui a permis d'«éco-rénover» 55.000 logements sociaux sur les 250.000 que compte la capitale ainsi que 9.000 copropriétés privées – va être étendu dès cet été, pour atteindre des objectifs particulièrement ambitieux.

A terme, la municipalité parisienne entend en effet «éco-rénover» pas moins de 5.000 logements sociaux par an et jusqu'à 27.000 immeubles privés d'ici à la fin de la mandature. Une véritable montée en puissance dictée par l'urgence climatique.

Des logements adaptés au changement climatique

«Principal consommateur d’énergie et émetteur de gaz à effet de serre, le parc de logements doit s’adapter au changement climatique et se transformer pour lutter efficacement contre la précarité énergétique», explique la municipalité parisienne dans un communiqué, assurant avoir mis en place «des dispositifs d’aides financières et d’accompagnements gratuits à l’attention des copropriétés».

«Lancer la deuxième édition d'«Eco-rénovons Paris» est une étape très importante dans la stratégie d'accélération de la transition écologique de notre ville», s'est félicité Dan Lert, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transition écologique et du plan climat, qui explique agir dans un «triple contexte» : «dans un contexte d'urgence climatique», «dans un contexte social inédit marqué par l’explosion des prix de l'énergie» et «dans un contexte géopolitique lié à la guerre en Ukraine et à l’absolue nécessité de réduire notre dépendance aux énergies fossiles».

Concrètement, chaque «éco-rénovation» se déroule de la même façon : il y a d'abord un audit énergétique global, qui permet de situer où sont les failles de l'immeuble ou de la co-propriété en question et donc de décider ensuite quelle sera la rénovation la plus efficace, avant que commencent les travaux en tant que tels. Là, la rénovation peut être minime, comme le changement des fenêtres par exemple, ou peut être globale, avec l'isolation des combles et des murs pignons, le changement du système de ventilation et de chauffage.

Mais si ce programme s'est dans un premier temps tourné vers les logements sociaux et les copropriétés modestes – 80 % des projets financés se trouvaient dans les 10e, 12e, 13e, 18e, 19e et 20e arrondissements, souligne l'élu écologiste – il doit désormais viser tout le monde. «Il faut qu'on accélère sur la question du parc privé», concède l'adjoint à la transition écologique, qui annonce que 60 millions d'euros seront justement alloués à cet objectif.

Les copropriétés privées accompagnées

Et pour que la municipalité soutienne financièrement un projet, il faut que la rénovation permette «une réduction d'au moins 15 % de gain d'énergie», et ce, alors que les bâtiments parisiens sont aujourd'hui «responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre intramuros», selon Dan Lert. Rénover l'ensemble du bâti parisien est donc «décisif dans l'atteinte de nos objectifs», avance l'élu, avant de se reprendre : «je vais le dire autrement, nous n’atteindrons pas nos objectifs du plan climat sans une massification de la rénovation énergétique de ces logements, dans toutes ses dimensions».

Avec l'aide de l'Anah (Agence nationale de l'habitat), la municipalité entend donc aider à «éco-rénover» 2.000 logements privés par an jusqu'en 2026, date à laquelle il faudra tripler ce chiffre pour passer à 6.000 logements privés par an, pour atteindre 40.000 à partir de 2030. Pour cela, l'Agence parisienne du climat doit, selon Dan Lert, faire office de «guichet unique d'information et d'accompagnement», où la plate-forme «CoachCopro» est disponible pour accompagner les copropriétés qui le souhaitent.

Mais encore faut-il que les copropriétés soient au courant de cette démarche. C'est pourquoi «une grande tournée» va être organisée dans tout Paris avec l'aide des maires d’arrondissement «pour présenter ce programme», prévient l'adjoint chargé du plan climat. L'idée étant de déclencher des envies et donc des projets de rénovation au plus vite, pour lancer une dynamique. En attendant, le Conseil de Paris vient de voter ce jeudi 7 juillet le «Règlement d’attribution des aides».