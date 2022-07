Arnaque à la plaque d'immatriculation : quelle est cette escroquerie de plus en plus répandue ?

Répandue au Royaume-Uni, l’arnaque dite de la plaque d’immatriculation prend de l’ampleur dans l’Hexagone ces dernières semaines. Prétextant un accrochage en voiture, les escrocs récupèrent la plaque d’immatriculation de leurs victimes avant de leur demander réparation sous peine de les dénoncer pour délit de fuite.

Une menace de dépôt de plainte brandie pour effrayer leurs victimes. Voici le stratagème utilisé par des malfaiteurs ces dernières semaines à travers l’Hexagone afin de vider le compte en banque de leur victime. A l’origine, les escrocs contactent la personne ciblée via sa boite vocale en prétextant un faux accrochage en voiture, réalisé plus tôt dans la journée et que cette dernière n’aurait pas remarqué.

Le malfrat indique alors à son interlocuteur qu’il a relevé sa plaque d’immatriculation et qu’il a obtenu son numéro de téléphone via la mairie. A cet instant, le délinquant exerce du chantage sur sa victime en lui demandant une somme d’argent pour les réparations supposées sous peine de porter plainte pour délit de fuite ou d’en avertir l’assurance.

Cette version ne tient pourtant pas puisque la municipalité ne peut pas communiquer le moindre numéro de téléphone sans avoir fait au préalable une longue démarche administrative. «Dans le fichier des immatriculations, nos services ne disposent pas des numéros de téléphone, [...] seule une réquisition judiciaire permet la communication du numéro de téléphone d'un de nos concitoyens», a assuré Romain Miot, le responsable de la communication de la préfecture de la Marne à France 3 Champagne-Ardenne.

Quelques rappels pour se prémunir d'une arnaque

Au-delà de cette astuce technique, d’autres règles basiques de précaution contre les arnaques ont été communiquées par la préfecture de la Marne la semaine dernière.

Le premier conseil donné est de ne jamais communiquer la moindre information ou document personnel à une tierce personne par téléphone. Les deux autres astuces données sont de ne jamais rappeler un numéro inconnu, et en cas de doute, de faire opposition auprès de sa banque.

A noter également que toutes les démarches en ligne se réalisent via le portail officiel du service public, un site agréé par le gouvernement français et que les arnaques de ce type peuvent être dénoncées via la plate-forme Thésée.