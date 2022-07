Canicule : voici les organes les plus menacés par les fortes chaleurs

Après une vague de chaleur précoce à la mi-juin, la France est de de nouveau frappée par la canicule. Le Sud-Ouest et la vallée du Rhône sont les régions les plus durement touchées, avec des pics à plus de 42°C. Dans ces conditions extrêmes, certains organes risquent de souffrir de la chaleur.

En période de forte canicule, il faut protéger son corps. Pour que l'organisme fonctionne parfaitement, la température corporelle doit être comprise entre 36 °C et 38 °C. Lorsque la chaleur extérieure dépasse ces seuils, le corps humain rentre en phase de thermorégulation. Néanmoins, le fonctionnement de certains organes reste menacé par ces fortes chaleurs.

Le système cardiovasculaire

Le système cardiovasculaire est l’un des premiers affectés. Afin de pouvoir transpirer, il faut que le flux sanguin se déplace des organes centraux vers les organes périphériques pour qu’il puisse s’y refroidir. Or, «la perte d’eau par la transpiration et la redistribution du flux sanguin provoquent une chute de la tension artérielle», explique Pieter Vancamp, spécialiste en endocrinologie au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) dans un article publié sur The Conversation.

Pour tenter de compenser, afin de maintenir la circulation sanguine à travers les organes vitaux, les battements du cœur s’accélèrent. «Dans le cas d’une trop grande perte d’eau, la tension artérielle diminue dangereusement et peut provoquer des évanouissements. Si elle n’est pas traitée elle peut entrainer dans les cas les plus graves une insuffisance cardiaque», détaille Pieter Vancamp.

Le cerveau

Le cerveau est sans doute l'organe vital le plus important du corps humain, avec le cœur. Lorsque le mercure dépasse les 37 °C, le cerveau peut souffrir de stress. En effet, les communications nerveuses peuvent être perturbées. Les cellules se retrouvent, dans certains cas, endommagées, comme l'explique le médecin Carlos G. Musso qui exerce au département de physiologie humaine à l'Institut universitaire de l'hôpital italien de Buenos Aires (Argentine).

L'intestin

Autre organe important qui reçoit moins de sang lors des fortes chaleurs en raison de sa redistribution vers la périphérie du corps : l’intestin. Cette perte entrave son bon fonctionnement et, dans les cas extrêmes, provoque des nausées et des vomissements.

les reins

En temps de canicule, la chaleur s'évacue par la transpiration. Pour éviter d'être déshydraté, il est recommandé de boire jusqu'à 2,5 litres d'eau par jour. Mais cet apport exceptionnel peut conduire à des difficultés de digestion et d'élimination.

Ainsi, le sel et l'eau présents dans le système digestif engendrent des diarrhées ou des douleurs intestinales. Dans certains cas, l'élimination, qui se fait plus fréquente, peut également conduire à une suractivité des reins.

Afin de lutter au mieux contre la chaleur, les autorités redoublent d'efforts dans la diffusion des gestes à adopter notamment de rester, dans la mesure du possible au frais, bien s'hydrater et surtout de prendre régulièrement des nouvelles des personnes seules et/ou âgées. Le gouvernement a d'ailleurs mis en place un numéro vert : 0800.06.66.66.