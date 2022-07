Défilé du 14 juillet 2022 : découvrez le programme détaillé

Comme chaque année à l'occasion de la Fête Nationale du 14-Juillet, un défilé des troupes militaires françaises doit avoir lieu sur les Champs-Elysées (8e), face aux représentants de la République. Voici le programme de l'événement.

Une organisation millimétrée. Le programme du traditionnel défilé des armées à Paris, qui se tiendra jeudi prochain pour la fête nationale du 14 Juillet, vient d'être dévoilé.

Comme le veut la coutume, c'est le président de la République qui présidera, à partir de 10h, «les cérémonies de la Fête nationale et le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Elysées, en présence des membres du gouvernement et des autorités militaires», a communiqué l'Elysée.

«Partager la flamme» comme thème du défilé

Cette année, le défilé sera organisé par le gouverneur militaire de Paris et porté par le thème «Partager la flamme». Au total, jusqu'à 6.400 participants s'apprêtent à défiler depuis la place Charles de Gaulle jusqu'à celle de la Concorde.

Parmi eux, les troupes de l'armée de terre, de la Marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace, des interarmées, des services de santé et du commissariat des armées, mais aussi les forces de l'ordre de la police et de la gendarmerie nationale ainsi que les sapeurs-pompiers et les écoles militaires.

Moins d'une semaine avant le célèbre défilé du #14juillet !



Nos 122 pompiers de Paris et nos 4 chiens se préparent intensivement à fouler les pavés de la plus belle avenue du monde. #Fiers



Restez connectés pour suivre nos défilants sur le terrain pic.twitter.com/RculR4c6KG — @PompiersParis (@PompiersParis) July 8, 2022

Jusqu'à 65 avions et 26 hélicoptères

Dans l'ordre, l'animation initiale sera réalisée par le Bagad de Lann-Bihoué, qui fête cette année ses 70 ans. Cet ensemble de musique bretonne de 30 sonneurs – qui jouent de la cornemuse, de la bombarde ou encore des percussions – représente la Marine nationale dans diverses manifestations nationales et internationales.

Cette animation sera suivie par le défilé aérien d'ouverture, lancé par 9 Alphajet de la Patrouille de France en formation BigNine, et formé par pas moins de 65 avions en tout.

‘’Partager la Flamme’’: slogan du #14Juillet qui évoque la Flamme de la Résistance qu’il faut entretenir pour faire vivre l’héritage mémoriel. Occasion de souligner aussi une France qui gagne, qui excelle notamment dans le sport au travers de nos champions civils et militaires. pic.twitter.com/POOEwRUrst — Gouverneur militaire de Paris (GMP) (@Gouv_mili_Paris) June 7, 2022

Viendra ensuite le temps du défilé des troupes à pied, en commençant par les nations étrangères invitées. Cette année, ce sont les nations de l'Europe de l'Est qui seront mises à l'honneur, suivies par les élèves des différentes écoles de l'armée puis de différents corps de métier de l'armée venus de toute la France.

Puis, ce sera au tour du défilé des hélicoptères, avec un ravitailleur KC130 en tête de cortège, suivi de 25 autres hélicoptères de toute taille.

Enfin, le défilé motorisé viendra quasiment conclure la matinée, avec des escadrons motocyclistes de la police et de la gendarmerie, mais aussi des chars blindés de régiment d'infanterie ou de régiment de tirailleurs.

Sachant que la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) aura l'honneur de fermer le bal du défilé motorisé, avec 13 de ses plus gros camions d'intervention.

Mais c'est au régiment de cavalerie de la Garde républicaine que revient la gloire de clore la cérémonie, à midi, à l'occasion du défilé des troupes montées.

Le ministère des Armées a mis en ligne sur son site officiel l'horaire de passage de chaque tableau et animation du défilé (accessible ICI). De même, une infographie très précise de l'ordre d'arrivée des troupes ainsi que des moyens déployés a été mise à disposition du grand public (lien ICI).