Montpellier : une femme poignardée à la terrasse d'un bar

Une femme de 47 ans a été poignardée ce lundi matin, en plein centre de Montpellier, alors qu’elle était attablée à la terrasse d'un bar avec sa sœur et sa fille de 2 ans. L’auteur des faits est un Erythréen de 26 ans en situation irrégulière sur le territoire. Il a été immédiatement interpellé par la police et placé en garde à vue.

Le drame s’est déroulé dans le centre de Montpellier. Ce lundi matin, une touriste de 47 ans était tranquillement installée à une terrasse sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, en plein centre-ville, en compagnie de sa sœur de 38 ans et de sa fille de 2 ans, lorsqu’elle a violemment été attaquée au couteau pour une raison encore indéterminée.

Un homme inconnu des deux femmes s’est approché discrètement avant de porter un coup de couteau, sans raison apparente, sur la première, et de tenter ensuite de s’attaquer à sa sœur. Par chance, la seconde femme a été protégée par l’intervention des autres clients du bar. Transportée dans une clinique de Saint-Jean-de-Védas, la victime serait hors de danger, rapporte la préfecture.

Un homme en situation irrégulière

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’auteur des faits serait un homme âgé de 26 ans de nationalité érythréenne. Il serait en situation irrégulière sur le territoire. Immédiatement après les faits, l'homme a été interpellé par des policiers de la Brigade Anti-criminalité (BAC) et placé en garde à vue.

«Nous ne montrerons aucune faiblesse vis-à-vis des délinquants, qui plus est lorsqu’ils sont en situation irrégulière et n’ont rien à faire sur le territoire national. Conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, tout sera fait pour que la loi s’applique dans toute sa rigueur et qu’à l’issue de sa peine, cet étranger soit expulsé» a précisé le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh.

Une enquête judiciaire a été ouverte sous l’autorité du procureur de la République.