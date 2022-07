Procès du 13-Novembre : Salah Abdeslam et les autres condamnés n’ont pas fait appel

Deux semaines après le verdict du procès des attentats du 13-Novembre, ni Salah Abdeslam, ni aucun autre des condamnés n’ont fait appel de leurs condamnations.

Il n'y aura pas de nouveau procès. Aucun des vingt accusés du vaste procès des attentats du 13-Novembre «n'a interjeté appel», a annoncé ce mardi 12 juillet le procureur général Rémy Heitz. «Le procureur national anti-terroriste et le procureur général près de la cour d'appel de Paris n'ont pas non plus fait appel», a-t-il ajouté.

De fait, alors que le délai pour faire appel expirait lundi à minuit, la décision de la cour d'assises spéciale de Paris est devenue définitive.

Le 29 juin dernier, après plusieurs mois de procès, la justice avait condamné Salah Abdeslam, seul membre encore vivant du commando terroriste, à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Une peine rarissime en France.

Ses 19 coaccusés - six dont cinq présumés morts étaient jugés en leur absence - ont eux été condamnés à des peines allant de deux ans d'emprisonnement à la perpétuité.