14-Juillet 2022 : 12.000 policiers, gendarmes et pompiers mobilisés à Paris, plusieurs axes fermés à la circulation

Pas moins de 12.000 policiers, gendarmes et pompiers vont être mobilisés dès ce mercredi, et jusque tard dans la soirée de demain, jeudi 14 juillet, «afin de garantir le bon déroulement de la cérémonie» de la fête nationale, a indiqué la préfecture de police de Paris.

Des Parisiens et des touristes à protéger. A l'occasion de la fête nationale, «la préfecture de police met en place un important dispositif de sécurisation et de circulation, pour assurer la protection des participants et anticiper tout trouble à l’ordre public», et ce, pour sécuriser 3 événements successifs que sont «le défilé du matin sur les Champs-Élysées», «le concert de musique organisé au Champs-de-Mars, dès 21h» et «le feu d’artifice prévu à 23h», a communiqué la préfecture de police (PP) de Paris.

service d'ordre de 6h à 14h pour le défilé

En vue du traditionnel défilé au 14-Juillet, un service d’ordre et de circulation sera mis en place dès 6h30 ce jeudi «sur un large périmètre comprenant notamment l’avenue des Champs-Élysées, la place de l’Étoile, le musée du Louvre, les Invalides, la place de la Concorde, le Champ de Mars, le Trocadéro et la Tour Eiffel», prévient la PP.

Là, «l’accès et la circulation des personnes seront réglementés», avec des «restrictions de circulation et de stationnement» mais aussi «un système de pré-filtrage pour le grand public, avec ouverture des sacs et vestes», au niveau des différents points d’accès : rue Balzac, rue de Berri, rue La Boétie, rue du Colisée au nord, et rue Galilée, rue de Bassano, rue Quentin Bauchart, rue Pierre-Charron, rue Marboeuf et rue de Marignan, au sud.

A cette occasion, 6 stations de métro seront fermées au public «pour des raisons de sécurité» : Charles-de-Gaulle Étoile (RER A, métro lignes 1, 2, 6), George V (métro ligne 1), Franklin D. Roosevelt (métro lignes 1 et 9), Champs-Élysées Clemenceau (métro lignes 1 et 13), Concorde (métro lignes 1, 8 et 12) et Tuileries (métro ligne 1).

Dispositif de sécurité pour le feu d'artifice

Un peu plus tard dans la journée, un «dispositif de sécurité» sera également mis en place pour le concert du Champs-de-Mars et le feu d'artifice, dès 15h ce jeudi, entre la rue des Sablons au nord, la rue de la Motte-Picquet au sud, le pont de Grenelle à l’ouest et le pont de l’Alma à l’est, avec «des points d'entrée avec pré-filtrage et inspection des sacs et bagages».

Comme dans le quartier de la place de la Concorde le matin, plusieurs stations de métro seront également fermées pour l'occasion. A savoir celles du Champs-de-Mars Tour Eiffel (métro ligne 8), de Passy (métro ligne 6) et du Pont de l’Alma (RER C), dès 15h, et celles du Trocadéro (métro lignes 6 et 9), de Bir-Hakeim (métro ligne 6), d'Alma-Marceau (métro ligne 9), d'École militaire (métro ligne 8), dès 19h.

12.000 forces de l'ordre mobilisées

Au total, 12.000 policiers, gendarmes et pompiers seront mobilisés pour l'occasion. Les forces de l'ordre «veilleront à la bonne application des arrêtés préfectoraux d’interdiction de transport de carburant et d’artifices de divertissement, ainsi que des articles pyrotechniques (arrêtés 2022-734 et 2022-735 du 1er juillet 2022)», assure la PP.

Les transports en commun feront également l’objet d’une attention particulière : avec la surveillance accrue «des stations et gares, notamment celles empruntées pour rejoindre les abords des sites de festivités», et le «renforcement de la vigilance en début et fin de nuit».

A noter que partout «au sein de ce périmètre de protection» le port, le transport et l’utilisation d’artifices de divertissement, des articles pyrotechniques, d’une arme, d’objets dangereux ainsi que l’introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons alcooliques seront strictement interdits.

A ce sujet, la préfecture de police de Paris recommande donc à tous ceux «souhaitant se rendre au défilé ou aux festivités du soir d’anticiper leur venue, d’éviter de transporter des sacs et bagages et de rester attentifs aux annonces faites par la préfecture de police».