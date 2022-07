Incendies en Gironde : plus de 1.200 hectares de forêt partis en fumée

Deux incendies sont en cours depuis mardi après-midi près de Landiras et de la Dune du Pilat, en Gironde. À cette heure, plus de 1.200 hectares de forêt ont déjà brûlé et la situation n'est pas encore contrôlée par les sapeurs-pompiers.

Un véritable cauchemar de flammes. Depuis hier après-midi, la Gironde est en proie à deux incendies, l'un près de Landiras, à 40 kilomètres au sud de Bordeaux, et l'autre à proximité de la Dune du Pilat. Aucun blessé n'est heureusement à déplorer.

Ce mercredi matin, ce sont plus de 1.200 hectares de forêt qui ont brûlé, alors que le feu continue de progresser.

L'incendie le plus important a parcouru 800 hectares à Landiras, entraînant l'évacuation de quelque 250 personnes, selon Vincent Ferrier, sous-préfet de Langon. En fin de soirée, le panache de fumée était visible depuis Bordeaux.

À la Dune du Pilat, ce sont 6.000 campeurs qui ont été contraints de quitter leur lieu de vacances de manière préventive.

500 pompiers sur le terrain

Grâce à une cinquantaine de largages des bombardiers d'eau et l'intervention des sapeurs-pompiers, l'incendie semble ralentir sa progression dans la forêt de pins de Landiras. 320 soldats du feu ont tenté de maîtriser les flammes toute la nuit, mais celles-ci ne sont pas encore fixées.

#FeuxdeForêt sur La Teste-de-Buch et Landiras : à la tombée de la nuit, les 2 #Dash et les 2 #Canadair engagés ont effectué près de 50 largages. 320 sapeurs-pompiers restent mobilisés cette nuit pour faire face aux flammes. Une colonne de renfort est attendue demain matin. pic.twitter.com/RyVGmXApLt — Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 12, 2022

À l'ouest, sur la côte, 180 pompiers sont au prise sur la Dune du Pilat. Un terrain qualifié de difficile d'accès pour «couper la tête du feu» qui n'est toujours pas contrôlé, a précise un responsable à l'AFP. Selon la préfecture de Gironde, 445 hectares ont brûlé jusqu'à ce matin, 7h.

La situation est renforcée par les températures caniculaires qui règnent sur le sud-ouest, où sept départements, dont la Gironde, sont placés en vigilance orange par Météo France. Ce mardi, il a fait 36°C à Bordeaux et le mercure pourrait frôler les 40°C au cœur de la journée. Un épisode qui devrait durer «de huit à dix» jours.

Face à ces conditions climatiques, la préfecture de Gironde a placé le département en vigilance orange feu. La même décision a été prise dans les Landes et le Lot-et-Garonne, limitrophes de la Gironde.