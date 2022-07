14-Juillet 2022 : qu'est-ce que le drone Reaper, présenté pour la première fois lors du défilé ?

Utilisé par l'armée française au Sahel, le drone Reaper aura pour la première fois sa place dans le défilé aérien du 14-Juillet 2022.

Avec ses 20 mètres de large et ses 11 mètres de long, le drone Reaper en impose. L'engin de 4,5 tonnes sera l'une des nouveautés de l'édition 2022 du défilé du 14-juillet 2022. Ce jeudi, il survolera l'avenue des Champs-Elysées en clotûre du défilé aérien.

#14Juillet Le Reaper est un drone MALE (moyenne altitude longue endurance) équipé d'une boule optronique dotée de caméras électro-optiques et infrarouges, et d'un radar. Son système Block 5 dispose d'une qualité vidéo améliorée et d’une meilleure capacité d’armement. pic.twitter.com/Ko1AWVhtTw

