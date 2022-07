Bison futé : quelles prévisions de trafic pour ce week-end des vacances ?

Pour ce second week-end de départ en vacances, le trafic sur les routes sera particulièrement chargé ce week-end, annonce Bison Futé.

Vendredi 16 juillet

Vendredi, la circulation sera la plus difficile sur le pourtour du bassin méditerranéen, où Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, notamment sur les autoroutes A6, A7 et A9.

samedi 17 juillet

Pour le reste du week-end, les difficultés seront étendues à tout le territoire et sur l'ensemble des grands axes de circulation. Samedi, Bison Futé voit rouge dans le sens des départs, où des ralentissements et des bouchons sont à prévoir dans la matinée jusqu'en milieu d'après-midi. Les axes les plus fréquentés seront l'A10 vers Bordeaux, l'A7 dans la vallée du Rhône, et sur les autoroutes A8 et A9 le long de la Méditerranée.

dimanche 18 juillet

Dimanche, la situation se calmera dans le sens des départs, mais les difficultés seront présentes dans le sens du retour au niveau national avec une journée classée rouge.

Des embouteillages sont attendus sur les autoroutes A10 et A11 dans la zone ouest du pays, A7 et A43 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et sur l’Arc méditerranéen sur les autoroutes A9, A61 et A62.

Et Tour de France oblige, Bison Futé rappelle que «d'importantes difficultés de circulation sont attendues autour du tracé des étapes», soit entre Saint-Etienne et Mende samedi, et entre Rodez et Carcassonne, ce dimanche.