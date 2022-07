Affaire Caroline Cayeux : Joël Giraud et Quentin Bataillon signataires de la tribune visant la ministre accusée d'homophobie

Dans une tribune annoncée à paraître ce dimanche dans le JDD, des membres de la majorité remettent en cause la présence au sein du gouvernement de Caroline Cayeux, la nouvelle ministre des Collectivités territoriales, accusée d'homophobie. Parmi les signataires, Joël Giraud, ex-Secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, et le député Renaissance Quentin Bataillon, a annoncé en exclusivité sur CNEWS ce samedi le journaliste politique Louis Morin.

Plus que jamais sur la sellette. La nouvelle ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, et ancienne opposante au mariage pour tous, est dans la tourmente après que ses déclarations sur les homosexuels ont provoqué l’indignation jusqu'au sein de l’exécutif et d’une partie de la majorité.

Si Caroline Cayeux a depuis assuré «regretter» ses propos, cette dernière se retrouve cependant très fragilisée et, surtout, poussée vers la sortie alors que des membres de la majorité ont signé une tribune à paraître, normalement ce dimanche, dans laquelle ils remettent en cause son maintien au sein du gouvernement.

Présent ce samedi sur CNEWS, le journaliste politique Louis Morin a révélé en exclusivité que Joël Giraud, ex-Secrétaire d'Etat chargé de la Ruralité, et le député Renaissance (Agir) de la Loire, Quentin Bataillon, font partie des signataires, tout en en disant un peu plus sur ce texte en préparation. «C'est une tribune dans laquelle les signataires ne mâchent pas leurs mots», a ainsi d'abord annoncé Louis Morin. «Il y est fait référence au 14-Juillet, à la devise nationale "Libérté, Egalité, Fraternité», au premier article de la Constitution qui assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction», a-t-il poursuivi. Le but, a expliqué le journaliste politique, «en faire une tribune davantage républicaine que militante LGBT».

La formule «Ces gens-là» ne passe pas

Pour rappel, il est reproché à Caroline Cayeux des propos tenus en 2013. A l'époque sénatrice (UMP, ex-LR) de l'Oise, elle avait alors déclaré, au moment des débats entourant le mariage pour tous et en citant la philosophe Chantal Delsol : «Je pense que "l'exigence du mariage homosexuel, et l'adoption des enfants qui va avec", n'est pas simplement un dessein "qui va contre la nature"». Interrogée le 12 juillet dernier sur Public Sénat, la ministre avait indiqué maintenir ses propos. Et d'ajouter : «Je dois vous dire quand même : j'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là. Franchement, c'est un mauvais procès qu'on me fait et ça m'a beaucoup contrariée.»

Or, poursuit Louis Morin, «ce qui ne passe pas pour les signataires de la tribune» visant Caroline Cayeux, c'est précisement cette formule «Ces gens-là». «Comment ne pas voir que, dans son esprit, il ne révèle pas de la même catégorie de citoyens», a encore indiqué le journaliste citant un passage du texte à paraître. «Ces propos sont certainement répréhensibles et seuls un juge devrait en décider», ajoute Louis Morin, toujours en citant encore la tribune.

Engluée dans la polémique, Caroline Cayeux a tenté dans la foulée un mea culpa, s'excusant à plusieurs reprises pour des propos, a-t-elle dit, «stupides et maladroits». Sauf que ces regrets sont jugés insincères, par les signataires de la tribune, conclut Louis Morin.