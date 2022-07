Homophobie : la ministre Caroline Cayeux s'excuse pour ses propos «stupides et maladroits»

Au cœur d’une polémique pour avoir maintenu ce mercredi ses propos sur le mariage homosexuel, qu’elle qualifiait en 2013 de «dessein contre la nature», la ministre des Collectivités territoriales Caroline Cayeux a affirmé ce jeudi 14 juillet qu’elle regrettait ses propos «stupides et maladroits».

Une position clairement marquée contre le mariage homosexuel en 2013 a resurgi avec la nomination de Caroline Cayeux comme ministre. Après avoir qualifié le mariage pour tous de «dessein contre la nature» il y a près de 10 ans, la nouvelle ministre des Collectivités territoriales a vu resurgir ses propos sur la scène médiatique avec sa nomination.

Une pétition demande le départ des ministres "LGBTQIAphobes notoires" : "C’est un mauvais procès que l’on me fait et qui m’a beaucoup contrariée. Je n’ai jamais fait partie de la Manif pour tous, que les choses soient claires", se défend @carolinecayeux #BonjourChezVous pic.twitter.com/xgNqJPR1Hk — Public Sénat (@publicsenat) July 12, 2022

Interrogée à ce sujet sur Public Sénat mardi, la ministre a dénoncé «un mauvais procès» fait à son encontre. Pour sa défense, cette dernière a assuré mardi qu’elle a «beaucoup d’amis parmi tous ces gens-là». Une phrase qui a alimenté les critiques à son encontre sur les réseaux sociaux, au point de demander son éviction du gouvernement, comme cela a été le cas du député LR des Hauts-de-Seine Philippe Juvin.

Malgré la polémique naissante, Caroline Cayeux avait affirmé mardi «maintenir ses propos», avant de faire machine arrière ce jeudi. «Et si je ne peux nier les avoir tenus, évidemment que je ne les utiliserai plus et les regrette. Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères car ils ne reflètent pas du tout ma pensée», a affirmé la ministre dans les colonnes du Parisien.

Caroline Cayeux a également rappelé son engagement «contre toute forme de discrimination», assurant par ailleurs avoir écrit une lettre d’excuses aux associations luttant contre l’homophobie, à l’origine de nombreuses plaintes à son encontre. La maire de Beauvais (Oise) a ajouté qu’elle avait accompagné «une association (...) pour ouvrir une permanence hebdomadaire, en mettant à leur disposition un local associatif, lieu d’accueil et de conseils envers les victimes d’actes et de propos homophobes»