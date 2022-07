Sécheresse : la première quinzaine de juillet a été la plus sèche depuis au moins 1959

Ce mois de juillet s’inscrit comme l’un des plus chauds et des plus secs qu'a connu la France. Conséquence, une sécheresse qui menace les agriculteurs.

Avec des températures qui atteignent les 40°, l’épisode de sécheresse que connaît la France, mais aussi les autres pays européens, est préoccupant. Et pour cause, cette première quinzaine de juillet est la plus sèche depuis 1959.

Pour preuve, s’il en fallait une, il n'est tombé en moyenne que 1,8 mm de pluie sur le territoire hexagonal, contre 5,1 mm en 2015 et 28 mm en 1976, relève dans un tweet le prévisionniste François Jobard pour Météo France.

J'ai reçu l'ordre, en rêve bien sûr, d'écrire un chant pour faire venir la pluie. Première quinzaine de juillet la plus sèche depuis au moins 1959. Devant la première quinzaine de juillet 2015 (5,1 mm). Bien plus sèche qu'en 1976 (1,8 mm en 2022, 28 mm en 1976). #sécheresse pic.twitter.com/wBlkA0V5AY — Francois Jobard (@Francois_Jobard) July 16, 2022

Des agriculteurs inquiets

Pour répondre aux inquiétudes des producteurs, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a organisé, vendredi, un Comité national sur la sécheresse agricole.

En attendant que des solutions concrètes soient trouvées, où qu’il pleuve, 72 départements français ont mis en place des restrictions d'usage de l'eau contraignant la plupart des agriculteurs à réduire de 70 % l’irrigation de leur terre.