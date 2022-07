Incendies en Gironde : près de 300 animaux de compagnie secourus dans le village de Cazaux

Samedi 16 juillet, les habitants de Cazaux évacués mercredi soir ont pu, sous escorte policière, revenir chez eux une dizaine de minutes pour nourrir ou ramener leurs animaux domestiques laissés sur place.

Trois jours après l'évacuation express de Cazaux, les habitants ont pu, ce samedi 16 juillet, revenir chez eux afin de nourrir ou de récupérer leurs animaux domestiques laissés sur place dans la précipitation de l’évacuation du bourg en proie aux flammes.

Plus de 300 familles se sont rendues au Parc des expositions de La Teste-de-Buch pour rejoindre le convoi exceptionnel de sauvetage, accompagnés de policiers, pompiers et associations de protection des animaux.

Chiens, chats, poissons mais aussi ânes, chèvres, ou poules... ont été recherchés et si retrouvés, rapatriés par les riverains.

#Incendies Gironde : Un convoi sécurisé par les forces de l'ordre d'habitants allant sur #Cazaux ce samedi soir pour prendre rapidement quelques affaires et nourrir leurs animaux de compagnie





Le village étant toujours menacé par les flammes et la fumée, et suite au départ d'un nouveau foyer de feu, les convois ont été suspendus deux heures avant de reprendre plus tard dans la soirée.

Au total, 300 familles ont pu ce samedi, retrouver leurs bêtes grâce à cette opération hors norme, au cœur des incendies qui continuent de s'étendre et brûler le poumon girondin.